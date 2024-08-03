Erzurum, Ardahan ve Kars'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Erzurum'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Saraybosna Caddesi'ndeki Dere Camisi önünde akşam namazının ardından bir araya geldi.

Her yaştan binlerce vatandaş, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine pankartlar taşıyıp sloganlar atarak yürüdü.

İstasyon Meydanı'na gelen vatandaşlar, burada okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, Gazze ve Heniyye için dua etti.

Grup adına konuşma yapan Ömer Onay, İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek ve siyonizmi lanetleyip Gazzeli insanların sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de planlı bir küresel soykırımın yapıldığını ifade eden Onay, "Soykırımcı ABD'nin şımarık çocuğu İsrail, öldürdükçe alkışlanıyor daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Temsilciler Meclisi'nde alkışlanıyor." dedi.

Onay, Heniyye suikastına ilişkin, "Gazze davasına ömrünü vermiş Heniyye'yi gözlerimizi dolduran ve yüreklerimizi kahreden elim bir suikast sonucu şehit ettiler. Ümmetin başı sağ olsun. Onlar bu suikastlarla direnişi durduracaklarını, Filistin'in direncini kıracaklarını sanıyorlar. Özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Yanıldıklarını bir gün göreceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, dua etti.

Ardahan

Ardahan'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, akşam namazının ardından Merkez Camisi önünde bir araya geldi.

Gruba, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ile AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz da destek verdi.

Buradan sloganlar atarak PTT kavşağına yürüyen grup adına konuşan Memur-Sen Ardahan Temsilcisi Serkan Karataş, Gazze'de zulmün durması için toplandıklarını, tepkilerinin süreceğini belirterek, yürüyüşe katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Program, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve İl Müftüsü Adem Karadeniz'in dua etmesiyle sona erdi.

Kars

Kars'ta da STK temsilcileri ve vatandaşlar, Sultan Alparslan Camisi'nde toplandı.

Memur-Sen Kars Şube Başkanı Ahmet Altun, grup adına yaptığı konuşmada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Siyonist İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini ifade eden Altun, "40 bin kardeşimizi alçakça katlettiler, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir ve mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok." dedi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Altun, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Konuşmaların ardından dua edildi.