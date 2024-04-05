Erzincan İliç'teki maden kazasında heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen faciada 9 işçi kimyasal içeren toprağın altında kaldı. Arama çalışmalarının 53. gününde Mangan ocağında olduğu tahmin edilen 35 yaşındaki işçi Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

6 AYDIR ALTIN MADENİ'NDE ÇALIŞIYORDU

Yıldız'ın kuzeni Doğukan Yıldız, ANKA Haber Ajansı'na verdiği bilgide, naaşın toprağın altından çıkarıldığını söyledi. Yıldız, 6 yıldır İliç'teki altın madeninde çalışıyordu.

BAKAN BAYRAKTAR: BİR İŞÇİ KARDEŞİMİZE ULAŞTIK

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bayraktar, açıklamasında şunları söyledi: "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat Salı günü Çöpler Altın Madeni'ndeliç yığınının kayması sonucu 9 işçi yığının altında kalmıştı.

SEKİZ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu sekiz kişi tutuklanmış, üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor. Meydana gelen çökmenin ardından toprak altında kalan sekiz işçiye hala ulaşılamadı.