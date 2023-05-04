Erdoğan: Temmuzda enflasyon farkı ve refah payıyla çalışan ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Görüyorsunuz enflasyon her ay biraz daha düşüyor. Yüzde 64'ten önce yüzde 50'ye, ardından geçtiğimiz ay itibarıyla yüzde 43'e indi. İnşallah her ay bu şekilde azala azala devam edecek. Bütün yaptığımız iyileştirmelerle birlikte refah kaybını telafi ediyoruz. İnşallah temmuz ayında hem enflasyon farkını hem de refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımız ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Giresun'a geldi, valilik yanındaki alanda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara Duymayanlara' şarkılarının sözleri düzenlenmiş yeni haline eşlik etti.

Erdoğan, daha sonra Giresun AK Parti milletvekili adaylarını tek tek tanıtarak alandan ayrıldı.