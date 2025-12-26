Erciyes'te yılbaşı tatil rezervasyonları yüzde 90'a ulaştı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için yapılan rezervasyonlarla tesisler ve oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "4 kapıda da tesislerimiz açık. Bizlerde de dahil herkes sezonu özlemişti. Yılbaşı yaklaşıyor. Otelcilerimiz de bununla ilgili hazırlıklarını yapıyorlar" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili öncesi otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanmaya başladı. Kayak sezonunun açılması ile birlikte yerli ve yabancı birçok turistin, toz karı ile ünlü Erciyes Dağı'nda yılbaşına girmek için yaptırdığı rezervasyonların oranı yüzde 90'ı geçti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Yeni sezonun açılması ile birlikte muhteşem şekilde bir sezon devam ediyor. 4 kapıda da tesislerimiz açık. Bizlerde de dahil herkes sezonu özlemişti. Yılbaşı yaklaşıyor. Otelcilerimiz de bununla ilgili hazırlıklarını yapıyorlar" dedi.

'HAFTADA 3 UÇAK KAYSERİ'YE İNECEK'

Yapılan hazırlıklara da dikkat çeken Akşehirlioğlu, "Erciyes'te yılbaşı için otellerimizde yüzde 90 doluluk oranı ve günübirlik gelen ziyaretçilerimizle birlikte 250 bin ziyaretçi gelmesini bekliyoruz. Otellerimiz hala rezervasyon almaya devam ediyorlar. Erciyes'te muhteşem etkinliklerin olduğu, dolu dolu bir yılbaşı bekliyoruz. Gece kayağında da eğlendireceğiz. Buraya gelenlerin bir avantajı olacak. Şehir merkezine yakın olduğu için kent merkezine gidebilecek. Kapadokya'ya yakınlığı nedeniyle de Kapadokya'da kültür gezisi yapabilecek. Rusya ve Ukrayna ile başlayan yabancı misafirlerimiz Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen misafirlerimizle devam ediyor. Sezon boyuna haftada 3 uçak Kayseri'ye inecek. Charter uçaklarının dışında Avrupa'nın pek çok yerinden gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizi Erciyes'te ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

'HER TÜRLÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI'

Yerli ve yabancı birçok turistin yılbaşında Erciyes'te olacağını da söyleyen Zafer Akşehirlioğlu, "Yılbaşı için sadece kayak için değil hem çevre illerden hem de Kayseri'den yılbaşını geçirmek için Erciyes'e gelenler olacak. Burada ciddi bir yoğunluk olmasını bekliyoruz. Bizler, hafta sonları yoğun olan günlerde ve sömestirde 250 bin rakamlarını geçtiğimiz dönemler var. Yılbaşında da bu rakamları göreceğimizi tahmin ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen Erciyes Dağı'nda itfaiye, jandarma, karayolları, zabıta, il sağlık müdürlüğünün yeri olmak üzere bir yerleşim alanında olması gereken her türlü imkan burada var. Dolayısıyla misafirlerimiz burada konaklamalarını gönül rahatlığı ile yapabilir. Dünyanın en iyi 25 kayak merkezinden biri seçilen Erciyes Kayak Merkezi olarak misafirlerimizi keyifli vakit geçirmeye davet ediyoruz. Her türlü güvenlik önlemimiz zaten alındı" diye konuştu.

OTEL YETKİLİLERİ TALEPTEN MEMNUN

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otelin Genel Müdürü Tuğba Tek ise "31 Aralık ve 3 Ocak arasında otelimiz tamamen dolu olarak hizmet verecek. Dolu dolu bir yılbaşı geçireceğiz. Türkiye'nin her yerinden ve yabancı misafirlerimizi otelimizde ağırlayacağız. Aslında biz sezonu 15 Aralık'ta açtık. Bu sezon kar yağışı isteğimiz yoğunlukta değil. İlerleyen tarihlerde iyi bir kar yağışı bekliyoruz. Biz de bu sezon için çok heyecanlıyız. Misafirlerimiz için her türlü güvenlik önlemini aldık. Yemesi-içmesi ve her fiyat aralığında konaklama yapacakları oda tiplerimiz mevcut. Dolu dolu bir sezon için misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

'AĞIRLIKLI OLARAK POLONYALI MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAYACAĞIZ'

Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren başka bir otelin ön büro müdürü Betül Çilsal ise "Yılbaşı hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Yılbaşı için otel doluluk oranımız çok güzel. Son 1-2 odamız kaldı. Menülerimiz hazır. Otel misafirlerimize özgü bir organizasyonla canlı müzik yapacağız. Yılbaşı eğlencemiz olacak. Yüzde yüz doluluk oranına ulaşacak gibiyiz. Bu sezon bizim için güzel gidiyor. Misafirlerimize özel gala yemeği olacak. Otelimiz butik, 40 odalı bir otel. Yılbaşında 15 odamız Polonyalı misafirlerimizden oluşacak. Geri kalan odalarımız da ise Türk misafirlerimiz olacak. Bu yıl ağırlıklı olarak Polonyalı misafirlerimizi konuk edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,