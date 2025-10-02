Epilepsi hastası Berra, havuzda boğulma tehlikesi geçirirken yaşanan panik kamerada

BURSA'da anaokulundaki yüzme etkinliği sırasında havuzda epilepsi nöbeti geçirip, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra hayatını kaybeden Berra Dizi'nin (4), ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Bilirkişi raporunda, çocuklarının hastalığını okula bildirmedikleri için 'asli kusurlu' bulunan baba İsmail Dizi ile anne Beyza Turan, DHA muhabirine konuştu. Aile, 2 makine mühendisi ve 1 öğretmenden oluşan bilirkişi heyetini şikayet ettiklerini söylerken, Berra'nın havuzda boğulma tehlikesi geçirdiği sırada yaşanan paniğin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Süleymaniye Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda 12 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında, iddiaya göre, yüzme etkinliği için havuzda bulunan Berra Dizi, epilepsi nöbeti geçirdi. Suyun üzerinde hareketsiz halde geriye doğru giderken stajyer öğrenci M.P. tarafından görülen Berra, yüzme öğretmeni N.T. tarafından havuzdan çıkarıldı. İlk müdahalesi iş yeri hemşiresi B.A. tarafından yapılan Berra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berra, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından cenazesi İnegöl'de İsaören Kent Mezarlığında toprağa verilen Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

12 SAYFALIK BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında anaokulundaki öğretmenler ve ailenin ifadesi alınırken, hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda anne Beyza Turan'ın, çocuğunu anaokulunun yaz okuluna kaytettirirken, okulun 'bilgilendirme formu'nda kendisine yöneltilen, 'Kronik hastalığı var mı?' sorusuna 'Hayır', 'Devamlı kullandığı ilaç var mı?' sorusuna ise 'Var' derken, 'Geçirdiği çocukluk dönemi hastalığı var mı?' sorusuna ise '2 kez ateşli havale geçirdi' yanıtını verdiği belirtildi.

Berra'nın havale tedavisini yapan Çocuk Nöroloji Uzmanının da ifadesine yer verilen raporda, 2023 yılında 1 ay aralıkla ateşli havale geçirdiği için ilaç tedavisine başlanan Berra'nın, 2 yıl boyunca nöbet geçirmediği için nörolojik takibinin ve ilaç kullanımının sonlandırıldığı da ifade edildi.

8 AY ÖNCE DE SINIFTA NÖBET GEÇİRMİŞ

Olay sonrası İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Berra'nın, adli muayene raporunda, nöbet geçirdiği ve ona yönelik tedavi uygulandığı ve durmayan epilepsi nöbeti nedeniyle Bursa'ya sevk edildiği bilgisinin bulunduğu adli muayene raporuna da yer verilen bilirkişi raporunda, küçük kızın olaydan 8 ay önce yine anaokulunda sınıftayken nöbet geçirdiği kaydedildi.

50 SANTİM OLMASI GEREKEN HAVUZ, 74 SANTİM DERİNLİĞİNDE

Raporda, olayda kasıt unsurunun bulunmadığına dikkat çekilirken, anaokulu yönetiminin Berra'nın sağlık durumu konusunda yalnızca ebeveyn bildirimleri ile yetinip, kullandığı ilaçlarla ilgili araştırma yapmadığı belirtildi. Okul sürecinde 8 ay önce Berra Dizi'nin sınıfta bir nöbet geçirmiş olmasını da dikkate alarak bir değerlendirme yapmayan, olayın yaşandığı havuzun ölçülerine ve anaokulunda kullanılması açısından işlevine bakıldığında 'çocuk yüzme havuzu' olarak değerlendirilmesi gerekirken, 'çocuk yüzme havuzunun derinliği 50 santimetreden fazla olamaz' mevzuatına uygun olamayacak şekilde 74 santimetre derinlik ölçülen havuzda etkinlikler yapan, mevzuat zorunlu tuttuğu halde havuz için 'sertifikalı cankurtaran' istihdam etmeyen anaokulu işletmecisi E.B.O., olayın meydana gelmesinde asli kusurlu bulundu.

YÜZME ÖĞRETMENİ 'TALİ KUSURLU' BULUNDU

Yüzme öğretmeni olarak görev yaptığı anaokulundaki havuz etkinliği sırasında mayo ile havuz içerisinde çocuklara yakın şekilde bulunmayan, çocukların kolluk takmasını sağlamayan N.T.'nin 'tali kusurlu' bulunduğu raporda, sınıf öğretmeni N.Ş.'nin ise kusurlu olmadığı kaydedildi.

EBEVEYNLER 'ASLİ KUSURLU'

Anaokulunda yapılacak etkinlikler açısından 4 yaşındaki çocuklarının sağlık durumunun uygun olup olmadığını dikkate almayan ve çocukları doğduğundan beri düzenli olmayan aralıklarla, kendinde olmayacak şekilde nöbet geçirmiş olmasına rağmen, bu durumu açık bir şekilde anaokulu yönetimi ile paylaşmayarak, çocuklarının sağlık ve güvenliğinin korunması için göstermeleri gereken özeni göstermeyen ebeveynler, baba İsmail Dizi ve anne Beyza Turan'ın ise olayın meydana gelmesinde 'asli kusurlu' olduğu kaydedildi.

YAŞANAN PANİK KAMERADA

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde çocuklar havuzdayken, yüzme öğretmeninin kenarda olduğu ve havuzda hiçbir öğretmenin bulunmadığı görüldü. Berra Dizi'nin, asılan havluların arkasına denk gelen alanda yüzdüğü için görülmediği görüntüde, yüzme öğretmeninin stajyer öğrencinin ikazıyla koşarak küçük kızın bulunduğu tarafa geldiği ve sudan çıkardığı görüldü. Yaşanan panik sırasında bir öğretmenin ayağının kaymasıyla yere düştüğü, çağrılan hemşirenin de koşarak havuz kenarına geldiği anlar görüntülere yansırken, tüm bunlar yaşanırken, diğer çocukların havuzdan çıkarılmadıkları ve yüzmeye devam ettiği de görüldü.

'OKUL KURULDUĞUNDAN BERİ DE DENETLENMEMİŞ'

Soruşturma devam ederken, bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' bulunan baba İsmail Dizi, DHA muhabirine konuştu. Raporu eleştiren ve bilirkişi heyetinin hatalı değerlendirme yaptığını savunan Dizi, "Orada yüzme hocası olmayan, sertifikası bulunmayan, çalışma izni ve sigortası olmayan kişi için 'tali kusurlu' denildi. Ayrıca yaz etkinliği kapsamında İlçe Milli Eğitim'e sunulan programda havuz etkinliği dahi yoktu. Bu okul kurulduğundan beri de denetlenmemiş" dedi.

'2 MAKİNE MÜHENDİSİ ORADA DİREKT DOKTORLUK MÜTALAASI VERMİŞLERDİR'

Bilirkişi heyetinde 2 makine mühendisi ve bir öğretmenin yer aldığını ifade eden İsmail Dizi, "Orada bilirkişiler 2 makine mühendisi, 1 öğretmenden oluşuyor. 2 makine mühendisi orada direkt doktorluk mütalaası vermişlerdir. ve biz o kişileri şikayet ettik. İş sağlığı güvenliği uzmanları orada direkt çocuk nörolojisi doktoru olmuşlar ve bunlarla ilgili bir eğitim almamışlar. Onların bakması gereken; cankurtaran var mı, yüzme hocası orada yüzme hocası mı, sertifikası var mı, havuz kenarları kaygan zeminde mi yapılmış ve havuzun kenarında can simidi, kolluk gibi ekipmanlar bulunuyor mu? O gün orada çocukları havuza kolluksuz sokan ve şemsiyenin altında oturan 2 öğretmene bakmaları gerekirken gidip doktorluk yapmışlar" diye konuştu.

'AİLEYİ KUSURLU BULMAYA ÇALIŞMIŞLAR'

Bursa Adli Tıp Kurumu'nun Berra'nın ölüm nedenini kesin olarak belirleyemediğini söyleyen Dizi, kızlarının 8 ay önce de nöbet geçirdiği yönündeki öğretmen beyanını da reddederek şunları söyledi:

"Adli Tıp Kurumu dahi, çocuğumuzun neden hayatını kaybettiğini anlayamazken, orada bulunan 2 makine mühendisi ve 1 öğretmen nasıl olur da doktorluk mütalaası verip, çocuğumuzun epilepsiden dolayı öldüğünü yazabilir. Ayrıca sınıf öğretmeni ifadesinde, çocuğumuzun 8 ay önce de böyle benzer bir nöbet geçirdiğini yazmış, yalan beyanıyla. Biz 8 ay önce çocuğumuzun bağırsak enfeksiyonundan dolayı, Bursa'da özel bir hastanede yattığının belgelerini savcılık dosyasına ekledik. Bilirkişi heyeti oradaki dosyaların hiçbirine bakmayarak, çocuğumuzla alakalı direkt orada o yalan beyan veren sınıf öğretmeninin vermiş olduğu ifadeyi almışlar ve ondan dolayı da aileyi kusurlu bulmaya çalışmışlar."

'ADALET İÇİN SAVAŞIYORUZ'

Berra'nın annesi Beyza Turan da bilirkişi heyetini şikayet ettiklerini belirterek, "Biz kızımız için bu yola çıktığımızda adalet arayışındaydık. Hala daha adalet için savaşıyoruz. Acılı bir şekilde kızımı kaybetmiş olabilirim. Ben yandım ama başka bir annenin yanmasını istemiyorum. Bilirkişiler hakkında zaten şikayet dilekçemizi oluşturduk. Neye dayanarak çocuğumuzun sağlığı açısından mütalaa yazıldı" ifadelerini kullandı.