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Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamalarda enflasyonun eylül ayında 40'lı rakamlara ineceğini ifade etmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'ya geriledi. Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altına inmiş oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'İN DEDİĞİ GİBİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Piyasanın enflasyon beklentilerini baz alırsak eylül ayında enflasyon 40'lı rakamlara inecek. Yılı dediğim gibi bizim öngörümüz yüzde 41,5'la kapatmak. Gelecek sene de enflasyonu dediğim gibi yüzde 20'nin altına çekmek, bir sonraki yılda yüzde 10'unun altına çekmek gibi bir hedefimiz var. Şu anda hedeflerimiz çerçevesinde gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 63,47 oldu. Merkez Bankası, politika faizini eylül ayında yüzde 50'de sabit tutmuştu. Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,47 artmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye gerilemişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2,2 artması bekleniyordu. Yıllık enflasyonun da yüzde 48,3 seviyesine inmesi öngörülüyordu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42-43 civarında şekilleniyor.

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda yükselişe işaret etti. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu eylül ayında aylık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 59,18'e geriledi. İTO'ya göre en yüksek fiyat artışları eğitim kalemlerinde gerçekleşti.

Türk-İş, mutfak enflasyonunun eylül ayında hızlandığını açıkladı. Verilere göre dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,90 arttı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 48,72 olarak gerçekleşti. Eylül ayında açlık sınırı 19 bin 271 liradan 19 bin 830 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 liradan 64 bin 595 liraya çıktı.

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (37)

Salim:

BUNLAR PLANLI PROJELİ DÜŞÜŞLER DİKKATE ALMAYN..EMEKLİYE İŞÇİYE MEMURA ZAM VERMEMEK İÇİN...

294
8
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SMMM:

TUİK ENFLASYON SÖZDE 2.97 ENAG 5,37 HİSSEDİLEN 7,50 İYİYE GİDEN BİŞEY YOK

233
10
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ismail Yasin:

TÜİK'İN YALANLARI... GARİBANIN HAKLARINI ÇALMAYA DEVAM..

197
8
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Mustafa Gümüş:

Bizde yedik

186
5
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osman orenlioğlu:

Hani düşecekti

177
6
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Cafer Kılıçaslan:

hani artmıcaktı enflasyon

158
6
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Francis_Ford_Cappola:

cümle içinde TÜİK geçince okumaktan vazgeçiyor insan

133
5
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Ahmet Koca:

Verdiğiniz veriler de hayatınız gibi komple YALAN...

114
2
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Mustafa Akgül:

%2,97 mi %2,47 mi ? Nasıl çalışansınız siz?

87
2
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Mehmet Vatandaş:

Yalancının, Bu tıraşlanmış hali, ENAG a göre 5,34 kararı siz verin hangisi doğru:))

79
5
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