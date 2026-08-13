Madencilere Bakanlık önünde gözaltı

Haber: Batuhan Dükel / Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemine polis müdahale etti. Holding ile görüşmeye giden dört işçinin dönüşünün ardından Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır, işçilerin alacakları ödenene kadar Bakanlık önünden ayrılmayacaklarını açıkladı. Bunun üzerine Aksu ve Çakır'ın da aralarında bulunduğu madenciler gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin haklarını alma talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylem dördüncü gününde devam etti.

Eylemi sürdüren dört işçi, Yıldızlar SSS Holding yetkilileriyle görüşmek üzere Bakanlık önündeki alandan ayrıldı. Görüşmenin ardından işçilerin geri dönmesi üzerine Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

AKSU: BURADAKİ POZİSYONUMUZU TERK ETMİYORUZ

Aksu, holdingin daha önce de işçilere olan borçlarının bulunmadığını açıkladığını ancak sonrasında bazı işçilere kısmi ödemeler yaptığını belirtti. Elazığ'daki işçilerin kıdem, ihbar, ücretsiz izin ve fazla mesai alacaklarının sürdüğünü ifade eden Aksu, Doruk Madencilik'te de ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatları ile ücretsiz izin ücretlerinin bulunduğunu söyledi.

Aksu, holding yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:

"En son holdingin CEO'su genel başkanımızı arıyor. 'Bizim bundan haberimiz yok. Şayet böyle bir şey varsa biz bunu hemen ödeyeceğiz' diyor. Arkadaşlar gittiler. Sonuçta rapor size de geldi. Rapor size de aynı anda ulaştı. Fakat olmayan bir uygulama uydurmuşlar. Paraların derhal yatırılması lazım."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileriyle dört gündür görüşme talebinde bulunduklarını belirten Aksu, şunları söyledi:

"Tam dört gündür Enerji Bakanlığına, sendika genel başkanımız ve dört-beş işçiyle, madenciyle bakanlık bürokratının görüşmesini talep ediyoruz. Emniyet de burada, gazeteciler de burada, herkes görüyor manzarayı. Bakanlık bürokratı bizimle beş dakikalık görüşmeyi kabul etmiyor. Bu kadar kibir, bu kadar işçiye, emekçiye husumetli bir tavır, vatandaşını, işçisini, emekçisini aşağı gören bir tavır... Şeklen de olsa yurttaşla görüşür insan."

Aksu, eylemi sürdüreceklerini belirterek, "Bakan Yardımcısı ya da Bakan bizimle görüşünceye kadar buradaki pozisyonumuzu terk etmiyoruz. Burada kalacağız" dedi.

Aksu, işçilerin alacaklarının tamamının ödenmesini istediklerini belirterek, "Bir daha buraya gelmek istemediğimiz için, bir daha bu konuyu gündemimize almak istemediğimiz için buradan ayrılmıyoruz. Bakanlık inisiyatif almalı. Biz burada olacağız. Buradaki pozisyonumuzu terk etmeyeceğiz" diye konuştu.

Aksu, yapılan ödemelere ilişkin soruya da Elazığ'daki 176 işçiyi temsil eden grubun yaklaşık 50'sine yalnızca ödenmemiş maaşların yatırıldığını, kıdem, ihbar ve emeklilik alacaklarının ise ödenmediğini söyledi.

Doruk Madencilik işçilerinin de alacaklarının sürdüğünü belirten Aksu, "Kıdem tazminatları ödenmeyen 15-16 arkadaşımız var. Ana kalabalığı temsil eden Doruk Madencilik işçilerinin zorunlu ücretsiz izin süreleri üç ayla 15 ay arasında değişiyor. İhbar tazminatları ve altı arkadaşın sendikal tazminatı yatırılmadı. Somut bir gelişme oluncaya kadar pozisyonumuzu değiştirmeyeceğiz" dedi.

ÇAKIR: İŞÇİLERİN HAKKINI ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİZ

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da Bakanlık yetkililerinden dört gündür görüşme talep ettiklerini ancak taleplerine yanıt verilmediğini söyledi.

Çakır, şöyle konuştu:

"Dört günden beri Enerji Bakanlığından görüşme talep ediyoruz ama hiçbir şekilde yanıt vermiyorlar. Ben sendikanın genel başkanı olarak bunun sözünü veriyorum. Benden korkuyorsanız, burada işçiler sizin. Ben ne kadar bu işçilerden sorumluysam, sendika yetkilisi olarak siz de o kadar sorumlusunuz. En azından işçilerinizi dinleyin. Beş dakika da olsa 'hayır' diyebilirsiniz, 'evet' diyebilirsiniz ama dinlemek zorundasınız. Biz bu işçileri dinletmeden, bu işçilerin hakkını almadan buradan gitmeyeceğiz."

Şirkete yapılan kısmi ödemelere tepki gösteren Çakır, "Bir işçinin 100 bin lirası varsa 25 bin lirasını ödediler. Patron da şimdi 'Biz paraları ödedik' diyor. Paraları ödeseniz biz buradan gideriz. Ödemediğiniz için buradayız. Bir işçimizin bir lirası kalana kadar, bir işçimiz burada kalana kadar biz sendika olarak buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÇEVİK KUVVET KALKANLARLA GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEDİ

Aksu ve Çakır'ın madencilerin Bakanlık önünden ayrılmayacağını açıklamasının ardından polis, basın mensuplarını işçilerin bulunduğu alandan uzaklaştırdı.

Çevik kuvvet ekipleri madencileri ablukaya alırken, kalkanlarını basın mensuplarının önüne getirerek müdahalenin görüntülenmesini engelledi.

Polis daha sonra gözaltı işlemi başlattı. Fenalaşan iki işçi dışında, Başaran Aksu ve Gökay Çakır'ın da aralarında bulunduğu madenciler gözaltına alındı.

Müdahale sırasında baygınlık geçiren iki madenciye sağlık ekipleri müdahale etti. İşçiler, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kaynak: ANKA