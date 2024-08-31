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Emine Erdoğan'ın "30 Ağustos" şıklığı

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın şıklığı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle konser düzenlendi. Konsere iş, sanat, siyaset ve bürokrasiden çok sayıda davetli katıldı. Konsere Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı.

EMİNE ERDOĞAN ŞIKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan çifti, konserin yapıldığı alana el ele tutuşarak geldi. Emine Erdoğan'ın 30 Ağustos için seçtiği kıyafet, şıklığıyla çok beğenildi.

Emine Erdoğan'ın '30 Ağustos' şıklığı

Emine Erdoğan'ın '30 Ağustos' şıklığı

Emine Erdoğan'ın '30 Ağustos' şıklığı

Emine Erdoğan'ın '30 Ağustos' şıklığı

Emine Erdoğan'ın '30 Ağustos' şıklığı

Emine Erdoğan'ın '30 Ağustos' şıklığı

Emine Erdoğan'ın '30 Ağustos' şıklığı

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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Yorumlar (2)

Yunuss Bayern:

Vergilerden gelen para larla ….

18
9
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Seydo:

Kocası iyi para kazanıyor, hakkıdır.

11
1
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