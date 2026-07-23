EMEP Milletvekili Karaca: Nepal'den getirilen işçilere kölelik dayatılıyor

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Nepal'den Türkiye'ye getirilen göçmen işçilerin çalışma ve barınma koşullarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "12 saat vardiyalı çalıştıran, 2 yıl zorunlu çalışma dayatan ve 24 saat kameralarla izleyen şirket ve tesisler Bakanlığınızca tespit edilmiş midir? Bu yerler hakkında bir inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır" diye sordu.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Nepal'den Türkiye'ye getirilen göçmen işçilerin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü " Nepal'den Türkiye'ye köle zinciri" başlıklı haberine değinen Karaca, Ankara'da faaliyet gösteren bir şirket aracılığıyla Nepal'den Türkiye'ye işçi getirildiğini, bu işçilerin mobilya, gıda, inşaat, turizm, maden ve tekstil gibi sektörlerde insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığı yönündeki iddiaları hatırlattı.

Söz konusu şirketin Nepal'in yanı sıra farklı ülkelerden de işçi temin ettiği, işçilerin en az iki yıl süreyle çalıştırılmasını taahhüt ettiğini ileri süren Karaca, bazı işçilerin asgari ücretin altında çalıştığını, bazı işyerlerinde ise Nepalli işçilerin kalabalık ve uygun olmayan koşullarda barındırıldığı iddialarını gündeme getirdi.

16 SAATE VARAN VARDİYALARLA ÇALIŞTIRILMASI İDDİASI

Karaca, önergesinde Safir Tuz ve Çelikler Holding'de çalışan Nepalli işçilerin, hafta içi 12, hafta sonu ise 16 saate varan vardiyalarla çalıştırıldıklarını, fazla mesai ücreti alamadıklarını, imzalatılan sözleşmeler nedeniyle iki yıl işten ayrılamadıklarını, ayrılmaları halinde borçlandırmalarla tehdit edildiklerini, pasaportlarına el konulduğunu ve hem işyerlerinde hem de kaldıkları alanlarda 24 saat kameralarla izlendikleri iddialarına yer verdi.

Karaca, "İktidarın uyguladığı ucuz iş gücü ve güvencesizleştirme politikaları, sermayenin kâr arzusu uğruna uluslararası boyutta bir insan ticareti ve modern kölelik düzenine kapı aralamaktadır" ifadelerini kullandı.

Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"-Haberde bahsi geçen ve Nepal'den işçi getirerek 12 saat vardiyalı çalıştıran, 2 yıl zorunlu çalışma dayatan ve 24 saat kameralarla izleyen şirket ve tesisler Bakanlığınızca tespit edilmiş midir? Bu yerler hakkında bir inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır?

-Aracı ajanslar üzerinden kurulan bu ithal iş gücü sistemi Bakanlığınızın onayından ve denetiminden geçmiş midir?

-İşçilerin beyanlarında yer alan 2 yıl işten ayrılamama şartı içeren sözleşmeler ve pasaportlara el konulması uygulamaları İş Kanunu ve ILO sözleşmelerine açıkça aykırı olmasına karşın işçileri borçlandırma ile çalıştığı yere bağlayan patronlar ve aracı kurumlar hakkında adli ve idari işlem yapılmış mıdır?

İşçilerin kaldığı yatakhanelere ve özel yaşam alanlarına kamera kurdurarak 24 saat izleyen ve bu insanlık dışı gözetim uygulamasıyla açıkça suç işleyen şirkete herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır?

Türkiye genelinde Nepal ve benzeri ülkelerden getirilen kaç göçmen işçi bulunmaktadır? Bu işçilerin çalışma izinleri, fiili çalıma süreleri, barınma koşulları ve ücret ödemeleri Bakanlığınızca hangi sıklıkla denetlenmektedir?

Türkiye'nin sermaye için bir 'ucuz ve hak gaspına açık köle iş gücü cenneti' haline getirilmesine; hem yerli hem de göçmen işçilerin çalışma standartlarının bu yolla geriye çekilmesine karşı Bakanlığınız acil bir önlem planı hazırlamakta mıdır?"

Kaynak: ANKA