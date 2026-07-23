Haberler

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin otomotiv yan sanayisindeki önemli üretim tesislerinden Bosch Fren Sistemleri, Bursa'daki üretim tesisinde 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında planlı üretim duruşuna gideceğini duyurdu. Çalışanların yıllık izin kullanacağı bu süreçte fabrikada bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Şirket, üretimin 10 Ağustos'ta yeniden başlayacağını ve planlı duruşun operasyonlar ile tedarik zincirini olumsuz etkilemesinin beklenmediğini açıkladı.

Türkiye'nin otomotiv yan sanayisindeki önemli üretim tesislerinden Bosch Fren Sistemleri, Bursa fabrikasında üretime geçici olarak ara vereceğini duyurdu. Şirket, kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

ÜRETİM 27 TEMMUZ'DA DURACAK

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki Bosch Fren Sistemleri fabrikasında üretim faaliyetleri 27 Temmuz-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında durdurulacak. Şirket, üretime ara verilmesinin her yıl uygulanan planlı yıllık izin dönemi ile tesis genelinde gerçekleştirilecek periyodik bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında alındığını belirtti.

ÇALIŞANLAR YILLIK İZNE ÇIKACAK

İki haftalık süreç boyunca fabrika çalışanları yıllık izinlerini kullanırken, üretim tesisinde kapsamlı bakım ve teknik yenileme çalışmaları yapılacak. Şirket, bu uygulamanın operasyonların daha verimli şekilde sürdürülmesi amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen planlı bir süreç olduğunu ifade etti.

ÜRETİM 10 AĞUSTOS'TA YENİDEN BAŞLAYACAK

Bosch Fren Sistemleri'nin açıklamasına göre, bakım ve izin sürecinin tamamlanmasının ardından üretim bantları 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü yeniden faaliyete geçecek. Şirket ayrıca, planlı üretim duruşunun tedarik zinciri veya operasyonel faaliyetler üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmasının beklenmediğini vurguladı.

KAP'TAN RESMİ AÇIKLAMA

21 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, üretime verilen aranın tamamen planlı bakım çalışmaları ve yıllık izin programı kapsamında gerçekleştirileceği belirtilirken, fabrikanın faaliyetlerine planlanan takvim doğrultusunda yeniden başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Moskova'da savaş uçağı düştü

Moskova'da savaş uçağı düştü
Bahçeli'den Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ilk açıklama: CHP'nin hazine yardımından pay almalı

Bahçeli'den yeni parti için olay çağrı! Aman Kılıçdaroğlu duymasın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor

Karadeniz fıkrası gibi mahalle: Herkesin kimliğinde aynısı yazıyor
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor

Görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Biz izlerken utandık! İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif

İki genç kızdan, beğendikleri erkeğe ahlaksız teklif
Haberi duyan on binlerce kişi e-Devlet'e akın etti

Haberi duyan harekete geçti! On binlerce kişi e-Devlet'e akın etti