Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ardahan Valisi olarak atanan Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı. Valilik önünde vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle vatandaşlarca karşılanan Yamlı'ya bir kız çocuğu çiçek takdim etti.

Makamına geçip göreve başlayan Yamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve layık görülmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.

YENİ VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Valilik görevini, devlete sadakatin, millete hizmet etmenin ve Ardahan halkına karşı sorumluluğun bir emaneti olarak gördüğünü ifade eden Yamlı, şunları kaydetti:

"Devletimizin köklü idare geleneğinden aldığımız güçle hukukun üstünlüğünü, hakkaniyeti ve tarafsızlığı esas alarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret edeceğiz. Bu kadim şehrimizin huzur ve güven iklimini muhafaza etmek, sahip olduğu potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmek, vatandaşlarımızın refahını artırmak ve kamu hizmetinde kaliteyi daha da yükselterek Ardahan'ı her alanda daha güçlü bir geleceğe taşımak temel önceliğimiz ve en önemli görevimiz olacaktır. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinde ortak akıl ve güçlü işbirliğiyle Ardahan'ımız Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çok daha güçlü yarınlara emin adımlarla ilerleyecektir."

TÜRKİYE'NİN HAZFIZASINA "TAYTLI VALİ" OLARAK KAZINDI

Öte yandan bisiklet sürerken giydiği kıyafetle Meclis gündemine gelen bir önceki Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının yankıları sürüyor. Çiçekli, düzenlediği ve bizzat kendisinin de katıldığı bisiklet ve kano spor faaliyetleriyle kentin tanıtımını tüm ülkeye başarılı bir şekilde gerçekleştirmişti.

Görevden alınan eski Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet sürerken giydiği kıyafetle

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bisiklet kıyafeti üzerinden Çiçekli'yi "TikTokçu Vali" diyerek TBMM'de gündeme getirmiş ve hedef göstermişti. Çiçekli'nin görevden alınmasının ardından CHP'li Alp tepkilerin ve sert eleştirilerin odağındaki isim oldu.

Görevden alınan eski Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli