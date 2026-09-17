EMEP'li Karaca, 16 yaşındaki mülteci çocuk işçinin ölümünü Bakan Işıkhan'a sordu

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(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Seyit Polyester fabrikasında 16 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk işçi Abdullah Omar Alobid'in yaşamını yitirmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Seyit Polyester fabrikasında çalışan 16 yaşındaki mülteci çocuk işçi Abdullah Omar Alobid, buhar kazanından meydana gelen sızıntı nedeniyle yaşamını yitirdi. Karaca, olayın ardından medyaya yansıyan haberlere göre, Alobid'in çok sayıda çocuk işçiyle birlikte kaçak ve sigortasız çalıştırıldığını ileri sürdü.

Karaca, Gaziantep başta olmak üzere sanayi kentlerinde; mülteci çocukların derinleşen yoksulluk nedeniyle merdiven altı atölyelerde, ağır iş kollarında, hiçbir işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemi alınmaksızın çalıştırıldığını öne sürerek, çocuk işçiliğinin işvereni kollayan düzenin ürettiği bir "iş cinayeti programı" olduğunu savundu.

"MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKLARI SİSTEMATİK OLARAK GASP EDİLİYOR"

Karaca ayrıca, kamusal eğitim hakkından mahrum bırakılan, dil bariyeri ve ekonomik imkansızlıklar gerekçe gösterilerek okullaştırılmayan veya MESEM adı altında ucuz sömürü çarklarına itilen mülteci çocukların yaşam ve eğitim haklarının sistematik olarak gasp edildiğini öne sürdü.

Karaca, şu sorulara yanıt istedi:

"-Bölgedeki fabrikalarda çocuk işçi, özellikle de kayıt dışı mülteci çocuk işçi çalıştırıldığı bilinmesine rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince Gaziantep OSB'de yürütülen denetim sayısı kaçtır? Son bir yılda tespiti yapılan kaçak çocuk işçi çalıştırma vakası ve kesilen ceza miktarı nedir?

-Bakanlığınız kayıtlarına göre Türkiye genelinde ve Gaziantep özelinde çalışan mülteci çocuk işçi sayısı kaçtır? Son 5 yılda kaç mülteci çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş, kaç çocuk iş kazalarında yaralanmıştır?

-Türkiye'de okul çağında olmasına rağmen eğitim sistemi dışında kalan mülteci çocuk sayısı kaçtır? Mülteci çocukların okul terklerinin önlenmesi, dil bariyerlerinin aşılması ve eğitime erişimlerinin sağlanması amacına yönelik somut bir eylem planınız var mıdır?

-Gaziantep ve benzeri sanayi kentlerinde mülteci işçilerin ve çocukların kayıt dışı çalıştırılmasını patronlar açısından 'maliyet düşürücü avantaj' olmaktan çıkaracak, caydırıcı yaptırımlar uygulanması yönünde bir mevzuat değişikliği gündeminizde midir?"

Kaynak: ANKA