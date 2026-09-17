Bursa’da DOA makinesinde işlem yapıyordu, kalbine yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bursa'da geri dönüşüm iadesi yapmak için DOA makinesine gelen 66 yaşındaki Mehmet Keleş, işlem sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Zeytinlik Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm malzemelerini DOA iade makinesine teslim etmek için markete gelen Mehmet Keleş, işlem sırasında makinenin kullanımıyla ilgili içeride bulunan bir vatandaştan yardım istedi.

Yardım aldığı sırada aniden fenalaşarak yere yığılan Keleş, düşmenin etkisiyle başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Keleş'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Keleş'in yere düşme anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, 66 yaşındaki adamın DOA iade makinesinin önünde bulunduğu sırada bir anda yere yığıldığı görüldü.

O sırada Keleş'e yardımcı olan vatandaş ise yaşananlar karşısında büyük şok yaşadı.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Mehmet Keleş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı