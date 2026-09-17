Feci kazadan acı haber

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen feci kazada yaralanan 3 kişiden bir olan Müzik öğretmeni Cansu Kocakurt hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine seyir eden H.K. (73) idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkarak istinat duvarına çarpıp devrilmiş, feci kazada sürücü H.K., araçta bulunan gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralanmıştı. Ağır yaralanan Cansu Kocakurt, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Müzik öğretmeni olan Cansu Kocakurt'un cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı