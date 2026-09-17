Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti

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Balıkesir'de kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen bir kişinin Aziz Yıldırım'a benzerliği dikkat çekti. Özellikle beyaz saçları ve gözlükleriyle Yıldırım'ı anımsatan kişi, ilk bakışta şaşırttı.

İLK BAKIŞTA AZİZ YILDIRIM'I ANDIRDI

Görüntülerde kişinin yüz hatları ve genel görünümü de Aziz Yıldırım'la benzerlik gösteriyor. İkilinin fotoğrafları yan yana getirildiğinde benzerlik daha da belirgin hale geliyor.

"BU KADAR DA BENZERLİK OLMAZ" DEDİRTTİ

Balıkesir'de görüntülenen kişinin Aziz Yıldırım olmadığının anlaşılmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Benzerlik, "Gören bir daha bakıyor" yorumunu beraberinde getirecek cinsten.