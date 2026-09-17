Haberler

Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli, ormanda yakalandı

Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren şüpheli, ormanda yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun (35) ile kayınvalidesi Cemile (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) av tüfeğiyle vurarak öldüren Sefer Coşkun (38), ormanda saklanırken yakalanıp gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun (35) ile kayınvalidesi Cemile (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) av tüfeğiyle vurarak öldüren Sefer Coşkun (38), ormanda saklanırken yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sefer Coşkun, otomobiliyle boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun ile anne ve babasının oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i vurarak öldürdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayşegül Coşkun, annesi Cemile ve babası Ahmet Engel'in cenazeleri, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna götürüldü. Burada işlemlerinin tamamlanan cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Ahmet Engel'in, ayrılma sürecinde damadının baskılarından kurtulmak için memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı, eşi, kızı ve torununu da yanında getirdiği ortaya çıktı. Sefer Coşkun hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da kaydedildi. Öte yandan Sefer Coşkun'un, sanal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Olayın ardından ekipler, şüphelinin yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Şüphelinin kaçma ihtimali bulunan olay yerinin yakınındaki ormanda aramalar yoğunlaştırıldı. Çalışmalar sonucu Sefer Coşkun, gizlendiği ormanda yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Yunanistan'ın provokasyonlarına TSK'dan net mesaj! 2 bin komando Ege'de

TSK'dan Yunan'a net mesaj! Yüzlerce komando bölgeye çıkarma yaptı
Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sevindiren gelişme

Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sevindiren gelişme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CENTCOM duyurdu! ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi

Korkulan oldu! ABD'den gündem yaratacak Suudi Arabistan hamlesi
İstanbul merkezli 'Ailem Güvende' operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

"Ailem Güvende" operasyonları sürüyor! Çok sayıda tutuklama var
Fed kararı piyasayı sarstı! Altında ibre bir anda tersine döndü

Piyasalar yangın yeri! Altında ibre bir anda tersine döndü
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
Ünlü futbolcudan 60 bin euro nafaka istedi! Mahkemeden çıkan kararla şok oldu

Bebeğinin babasından 60 bin euro istedi! Mahkeme kararıyla şok oldu

Tedesco'nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11'de şans vermedi

Tedesco'nun prensiydi, İsmail Kartal tek bir kez bile 11'de şans vermedi
Rusya'da silahların gölgesinde seçim! Sandıklar evlerin kapısına götürüldü

Yok böyle seçim!