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Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu
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Fenerbahçe-Gaziantep maçında Mason Greenwood'un kullandığı frikik direkten döndü. Pozisyonun ardından saha kenarındaki kadın güvenlik görevlisinin büyük üzüntü yaşadığı anlar kameralara yansıdı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi.

Fenerbahçe ile Gaziantep arasında oynanan karşılaşmada Mason Greenwood'un kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. Golün çok yakından kaçmasının ardından saha kenarında bulunan bir güvenlik görevlisinin verdiği tepki dikkat çekti.

FRİKİK DİREKTEN DÖNDÜ

Greenwood'un kullandığı frikikte topun direkten dönmesiyle Fenerbahçe önemli bir fırsattan yararlanamadı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÜZÜNTÜSÜ KAMERADA

Pozisyonun hemen ardından kadın güvenlik görevlisinin yaşadığı büyük üzüntü kameralara yansıdı. O anlara ait görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: Haberler.com
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