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9 gollü maç sonrası Livakovic krizi! Flick'ten olay yanıt

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9 gollü maç sonrası Livakovic krizi! Flick'ten olay yanıt
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Barcelona'nın Racing Santander'i 7-2 mağlup ettiği karşılaşmada Joan Garcia'nın yaşadığı sorunun ardından kaleye Wojciech Szczesny geçti. Polonyalı kalecinin yediği golde yaptığı hata sonrası Dominik Livakovic'in neden tercih edilmediği tartışılırken Hansi Flick, "Szczesny bizim ikinci kalecimiz" diyerek kararını açıkladı.

  • Barcelona, İspanya LaLiga'da sahasında Racing Santander'i 7-2 mağlup etti.
  • Barcelona'nın birinci kalecisi Joan Garcia, yaşadığı sorun nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısına başlayamadı.
  • Teknik direktör Hansi Flick, Szczesny'nin ikinci kaleci olarak devam edeceğini açıkladı.

İspanya LaLiga'da lider Barcelona, sahasında Racing Santander'i 7-2 mağlup etti. Raphinha'nın hat-trick yaptığı karşılaşmada Barcelona'nın diğer gollerini Joao Cancelo, kendi kalesine Asier Villalibre, Gabriel Jesus ve Lamine Yamal kaydetti. Konuk ekibin golleri ise Maguette Gueye ve Yassir Zabiri'den geldi.

JOAN GARCIA DEVAM EDEMEDİ

Barcelona'nın birinci kalecisi Joan Garcia, yaşadığı sorun nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısına başlayamadı. Yedek kulübesinde Dominik Livakovic ve Wojciech Szczesny bulunurken teknik direktör Hansi Flick tercihini Polonyalı kaleciden yana kullandı.

SZCZESNY'NİN HATASI SONRASI TEPKİLER ARTTI

Racing Santander, 65. dakikada Szczesny'nin yaptığı hatanın ardından ikinci golünü buldu. Bu pozisyonun ardından bazı Barcelona taraftarları, Szczesny yerine Livakovic'in kaleye geçmesi gerektiğini savundu.

FLICK: SZCZESNY BİZİM İKİNCİ KALECİMİZ

Karşılaşmanın ardından Hansi Flick'e, "Szczesny ikinci kaleci olarak devam edecek mi yoksa Livakovic'e bir şans vermeyi düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Alman teknik adam kararının değişmediğini belirterek, "Hayır, bu konuyu çözdük çünkü Szczesny bizim ikinci kalecimiz. Daha önce de dediğim gibi hepimiz hata yaparız ve bu tür şeyler olabilir" dedi.

İSPANYOL BASININDAN LIVAKOVIC YORUMU

İspanyol basınından Cadena SER ise kaleci tartışmasına ilişkin, "Bu hata büyük bir tartışma konusu oldu ve Livakovic'in resmen Barcelona'nın ikinci kalecisi olmasının yolunu açtı" değerlendirmesinde bulundu. Dominik Livakovic, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer olmuş ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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