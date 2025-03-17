ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a getirildi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Tren de Aragua çetesine mensup 238 ve MS-13 çetesine bağlı 23 üyenin başkent San Salvador'a ulaştığını belirtti.

Çete üyelerinin mega hapishane CECOP'a sevk edileceğini aktaran Bukele, "Zamanla bu eylemler, 'Sıfır Boş Zaman' programı kapsamında çalışan 40 binden fazla mahkum tarafından üretilen ürünlerle birleştiğinde, cezaevi sistemimizin kendi kendini sürdürebilmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

"İÇLERİNDEN BİRİ ÖRGÜTÜN EN ÜST YÖNETİM KADROSUNDA"

Bukele, ABD'den gönderilen kişiler arasında iki çete elebaşının da bulunduğunu aktararak, "Bunlardan biri suç örgütünün en üst yönetim kadrosunda yer alıyor. Bu durum, istihbarat toplamamızı, tamamlamamıza ve MS-13'ün son kalıntılarının peşine düşmemize yardımcı olacak. Eski ve yeni üyeler, paralar, silahlar, uyuşturucu, saklanma yerleri, işbirlikçileri ve sponsorları dahil olmak üzere tüm ağı ortaya çıkarmak için çalışmalarımız sürecek." açıklamasında bulundu.

"ÜLKEMİZİ GÜVENLİK KILMAK İÇİN HAYATİ BİLGİLER EDİNİYORUZ"

Ülkesinin organize suçla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bukele, "Ancak bu kez müttefiklerimize de yardım ediyor, cezaevi sistemimizi kendi kendine yeterli hale getiriyor ve ülkemizi daha da güvenli kılmak için hayati bilgiler ediniyoruz. Hepsi tek bir eylemde." değerlendirmesinde bulundu.