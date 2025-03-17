Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a getirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında 261 çete üyesinin ülkeye getirildiğini duyurdu. ABD'den gönderilen kişiler arasında 2 çete elebaşının bulunduğunu aktaran Bukele "Bunlardan biri suç örgütünün en üst yönetim kadrosunda yer alıyor. Bu durum, istihbarat toplamamızı, tamamlamamıza ve MS-13'ün son kalıntılarının peşine düşmemize yardımcı olacak" dedi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Tren de Aragua çetesine mensup 238 ve MS-13 çetesine bağlı 23 üyenin başkent San Salvador'a ulaştığını belirtti.

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a getirildi

Çete üyelerinin mega hapishane CECOP'a sevk edileceğini aktaran Bukele, "Zamanla bu eylemler, 'Sıfır Boş Zaman' programı kapsamında çalışan 40 binden fazla mahkum tarafından üretilen ürünlerle birleştiğinde, cezaevi sistemimizin kendi kendini sürdürebilmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a getirildi

"İÇLERİNDEN BİRİ ÖRGÜTÜN EN ÜST YÖNETİM KADROSUNDA"

Bukele, ABD'den gönderilen kişiler arasında iki çete elebaşının da bulunduğunu aktararak, "Bunlardan biri suç örgütünün en üst yönetim kadrosunda yer alıyor. Bu durum, istihbarat toplamamızı, tamamlamamıza ve MS-13'ün son kalıntılarının peşine düşmemize yardımcı olacak. Eski ve yeni üyeler, paralar, silahlar, uyuşturucu, saklanma yerleri, işbirlikçileri ve sponsorları dahil olmak üzere tüm ağı ortaya çıkarmak için çalışmalarımız sürecek." açıklamasında bulundu.

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a getirildi

"ÜLKEMİZİ GÜVENLİK KILMAK İÇİN HAYATİ BİLGİLER EDİNİYORUZ"

Ülkesinin organize suçla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bukele, "Ancak bu kez müttefiklerimize de yardım ediyor, cezaevi sistemimizi kendi kendine yeterli hale getiriyor ve ülkemizi daha da güvenli kılmak için hayati bilgiler ediniyoruz. Hepsi tek bir eylemde." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a getirildi

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a getirildi

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a getirildi

ABD'nin sınır dışı ettiği 261 çete üyesi El Salvador'a getirildi
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
img

2 kelimesi Fenerbahçelileri çıldırtmaya yetti
img

Bütün Portekiz bu ikiliyi konuşuyor
img

Ünlü oyuncu, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ile gizli düğünle evlendi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Suçla, terörle mücadele dediğin böyle olur; bizim gibi masaya oturarak değil. Tertemiz yaptı adam ülkeyi, helal olsun. Dünyanın en riskli yeri en tehlikesiz yerlerden biri haline geldi. Bu arada CECOP değil, CECOT doğrusu.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.