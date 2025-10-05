Haberler

Ekşinar Köyü, Belediyeye Dahil Olmayı Reddetti

Ekşinar Köyü, Belediyeye Dahil Olmayı Reddetti
Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Ekşinar köyünde yapılan referandumda, köylüler 'köy olarak kalma' yönünde oy kullanarak, köyün belediye sınırlarına dahil edilmesine karşı çıktı.

??????? Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ekşinar köyünün Ardanuç Belediyesi sınırlarına dahil edilip edilmemesi konusunda yapılan referandumda köylüler, "köy olarak kalma" yönünde karar verdi.

Bazı köy sakinlerinin köylerinin ilçe belediyesi sınırlarına dahil olması talepleri üzerine referandum yapıldı.

İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan referandumda, 102 seçmenden 79'u sandığa gitti.

Oyların 46'sı "hayır", 33'ü "evet" olarak sayıldı.

Referandum sonucuna göre, Ekşinar köyü belediye sınırlarına dahil edilmeyerek İl Özel İdaresi sorumluluk alanında köy statüsünü korudu.

Muhtar Mevlüt Akbulut, referanduma vatandaşların talepleri doğrultusunda gidildiğini belirterek, "Köylümüzün iradesi sandığa yansıdı. Önceliğimiz her zaman halkın kararına saygı duymaktır." dedi.

Akbulut, köyün geçim kaynağının sebzecilik, meyvecilik ve küçük çaplı hayvancılık olduğunu ifade ederek, "Bazı kazanımlar olacaktı ama köylülerimiz mevcut yapıyı korumak istedi. Biz de bu karara saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Okan Genç de "Hayır oyu verdim. Çünkü köylünün özlük haklarının kaybolmasından endişeliydim. Sonuç köylünün iradesidir, hepimiz saygı duyacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Songül İstanbullu - Güncel
