Sakarya ve çevresinde Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Sakarya, Bartın, Kocaeli ve Düzce'de gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Eğitim sendikaları ve vatandaşlar, saldırıyı lanetleyerek şiddete karşı tedbirlerin alınmasını talep etti.

Sakarya, Bartın, Kocaeli ve Düzce'de, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Mecidiye Camisi önünde toplandı.

Gruptakiler, saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Bartın'da Türk Eğitim-Sen Bartın Şubesi öncülüğünde cuma namazından sonra Şadırvan Camisi'nde bir araya gelen grup, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namaz öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla toplanan sendika üyeleri, saygı duruşunda bulunduktan ve İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Atatürk anıtının önüne karanfil bıraktı.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet Bekçi, burada yaptığı konuşmada, Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı alınan tedbirlerin titizlikle, kararlılıkla ve hiçbir hoşgörüye yer vermeden uygulanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Açıklamanın ardından sendika üyeleri, Atatürk anıtı önünde oturma eylemi yaptı.

Düzce'de eğitim sendikaları üyeleri, Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

İl temsilcileri tarafından ortak basın açıklamasının okunmasının ardından katılımcılar, saldırıda hayatını kaybedenler için cuma namazının ardından Merkez Büyük Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kocaeli'de Eğitim-Bir-Sen üyeleri, cuma namazının ardından İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi önünde toplandı.

Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkan Vekili Halil İbrahim Alkan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını lanetlediklerini söyledi.

Alkan, Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara şifa dileyerek, eğitimde şiddetin son bulması için bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

Piyasalara Hürmüz dopingi! Petrol çakıldı, altın uçtu

Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum

İran'ın Hürmüz Boğazı kararına Trump'tan sürpriz yorum
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

G.Saraylılara ''Kötü günler artık geride kaldı'' dedirtecek gelişme
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Günlerdir katilin adını sayıklıyordu! Haberi alınca gözyaşına boğuldu
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

G.Saraylılara ''Kötü günler artık geride kaldı'' dedirtecek gelişme
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!