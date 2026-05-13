Haberler

Konya'da kayıp olarak aranan 2 çocuk babasının cesedi bulundu

Konya'da kayıp olarak aranan 2 çocuk babasının cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da 6 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in cesedi, Mavi Boğaz Kanyonu'nda 7. günde bulundu.

Konya'da kayıp olarak aranan 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in (39) 7'nci günde Mavi Boğaz Kanyonu'nda suda cesedi bulundu. Konya'da 6 Mayıs'tan bu yana kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Erkek'in otomobili, Akören ve Bozkır ilçeleri arasındaki Mavi Boğaz Kanyonu'nda, köprü yakınında bulundu. Otomobilde Erkek'in montu, cüzdanı ve cep telefonuna rastlandı. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

ÖLÜM NEDENİNİ YAPILACAK OTOPSİ AYDINLATACAK

Çarşamba Çayı boyunca uzanan 30 kilometrelik kanyonda arama çalışmalarını yürüten ekipler, çalışmaların 7'nci gününde Erkek'in cesedine ulaştı. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Mehmet Ali Erkek'in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Erkek'in ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özkan Yalım'ın ifadesinde skandal iddia! Genç avukat ateş püskürdü: Şerefsizsiniz

İfadede adı geçen avukattan hakkındaki otel odası iddiasına yanıt
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım

AK Parti'ye geçen Köksal, Afyonluları bu sözlerle ikna etmeye çalıştı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'ye "Evet" dedi! Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak

Belçikalı bakan Francken savunma sanayimize övgü yağdırdı: Türkiye bizden çok ileride

428 kişiyle Türkiye'ye gelen bakan savunma sanayimize hayran kaldı
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum
Icardi Galatasaray defterini kapattı

Bir devir sona erdi!

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı