Eğitim-Bir-Sen ve KIBTES'in ortak Başkanlar Kurulu, KKTC'de toplandı

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ile Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası'nın (KIBTES) ortak Başkanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne'de toplandı. Toplantıda, eğitim, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmeler ile eğitim çalışanlarının talepleri, beklentileri, sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıya, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Genel Başkanı Himmet Turgut, Eğitim-Bir-Sen Şube başkanları, yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu ve kadın komisyonu üyelerinin katıldı.

Ali Yalçın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, KKTC'nin eğitimi, geleceği açısından KIBTES'in önemli olduğunu ifade etti. Yalçın, emperyalizme karşı insanlık mücadelesinde KIBTES'le kurdukları kardeşliğin önemini belirterek, "KIBTES, Kıbrıs emek hareketinin güçlü sesi olma noktasında hızla ilerliyor. Memur-Sen olarak, bugün olduğu gibi yarınlarda da 1 milyonu aşkın örgütlü gücümüzle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki emek ve sendikal mücadelesinde KIBTES'in yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Yalçın, tarihin dönüm noktasının yaşandığı zamanlarda, en hayati meselenin, hafızayı diri tutmak olduğunu dile getirerek, "Çünkü hafıza kaybolursa dava da kaybolur. Şuur koparsa özgürlük de bağımsızlık da elimizden gider. Onun için bugün burada yalnızca bir sendikal gündemi değil, bir davanın sürekliliğini konuşuyoruz. Kıbrıs Türklüğünün davası, Anadolu'nun davasıdır. Bu dava bir ada meselesi değildir. Bir sınır tartışması değildir. Bu dava, Anadolu'nun Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da verdiği bağımsızlık mücadelesinin denizdeki uzantısıdır. İşte bu tarihsel yürüyüşün kurumsal adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir pazarlık ürünü değil, ilelebet yaşayacak bağımsız bir devlettir" diye konuştu.

'Kardeş sendika KIBTES ile bağımız, kardeşliğimiz bu acı ve kahramanlıklarla dolu ortak tarihimizden güç alıyor' diyen Yalçın, şunları söyledi:

"Dün Kıbrıs Türk milleti hedef alındıysa, bugün Filistin'de bombalar yağıyorsa, Irak'ta, Suriye'de, Afrika'da insanlar katledildiyse, yerlerinden yurtlarından edildiyse, sebep de fail de aynıdır; küresel emperyalizm, kanlı kapitalizm ve sapkın siyonizm. İşte bu yüzden örgütlü yapılar önemlidir, diyoruz. Bu yüzden sendikaların işi sadece ücret mücadelesi değil aynı zamanda insanlık mücadelesidir, diyoruz. İnanç özgürlüğü, emek ve medeniyet mücadelesi önemlidir, diyoruz. Biz, Kıbrıs'ın eğitimi, geleceği açısından KIBTES'in ne kadar önemli olduğunu, emperyalizme karşı insanlık mücadelesinde KIBTES'le kurduğumuz kardeşliğin değerinin farkındayız. Bu bağlamda, aynı geleceğe baktığımız KIBTES'le 2016'dan beri kurduğumuz kardeşlik bağlarını kurumsallaştırdık, kardeşlik sınır tanımaz anlayışıyla Memur-Sen çatısı altında güçlerimizi birleştirdik. KIBTES'in kapasitesi artıyor, her geçen gün daha fazla kurumsallaşıyor, gelişiyor, güçleniyor. Yeni binası ve yaptığı çalışmalarla KIBTES'in Kıbrıs emek hareketinin güçlü sesi olma noktasında hızla ilerlediğine tanık olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu buluşmayı da bu birlikteliğin perçinlenmesi bakımından çok önemli buluyorum. Bugün olduğu gibi yarınlarda da 1 milyonu aşkın örgütlü gücümüzle Memur-Sen olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki emek ve sendikal mücadelesinde KIBTES'in yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Buradan, büyük insanlık mücadelesinde medeniyet köklerine, inanç değerlerine, aileye ve özgürlüğüne sahip çıkan, geleneklerine bağlı bilge bir nesil için ter akıtan KIBTES'i, onun kıymetli başkanı ve yönetimini tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Biliyoruz ki vakit tekil yapılar olarak varlık göstermek zamanı değil, birlikteliği büyütme zamanıdır."

Yalçın, Başkanlar Kurulu'nda istişare edecekleri konu başlıklarından bazılarını şöyle sıraladı;

"Birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, ek ders birim ücretlerinin artırılması, akademisyen, mühendis, müfettiş, şube müdürü gibi mesleklerde/görevlerde unvan-yetki-sorumluluk boyutuyla ortaya çıkan ücret dengesizliklerinin ortadan kaldırılması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak bu sınıftaki personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda evrensel normları içerecek şekilde değişiklik yapılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılması, gelişmişlik seviyesi düşük olan yerleşim yerlerinde tecrübeli öğretmenlerin istihdamına yönelik teşviklerin sunulması, norm kadro fazlası öğretmenlerin zorunlu yer değişikliğine/atamaya tabi tutulmaması, şube müdürlerine uzman/başöğretmenlik haklarının veya mali imkanlarının tanınması, üniversite idari personelinin yer değişikliğinin yasal düzenleme konusu edilmesi, üniversite idari personelinin yükseköğretim tazminatından, döner sermaye payından, geliştirme ödeneğinden faydalandırılması, akademik personelin daha fazla bilimsel çalışma yürütebilmesi için ücretlerinde artış yapılması, akademisyenlerin iş güvencesine kavuşturulması, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğiyle yönetici görevlendirme yönetmeliğinin sorunlu alanları."

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Genel Başkanı Himmet Turgut ise şunları kaydetti:

"Biz Kıbrıs Türkleri için Türkiye Cumhuriyeti sadece bir ülke, bir devlet değildir, bizim için Türkiye zor zamanlarda arkamızda hissettiğimiz güçtür. Yalnız bırakıldığımızı düşündüğümüzde varlığını hissettiğimiz ana vatanımızdır. Ana vatan ile yavru vatan arasında gönülden kurulan köprüler hiçbir zaman yıkılmamış, bundan sonra da yıkılmayacak. Çünkü biz bu bağı emekle, acıyla ve duayla kurduk. Biz burada adadayız, fakat gözümüz kulağımız, yüreğimiz kalbimiz Türkiye ile beraber. Türkiye'yi yakından takip ediyoruz, Türkiye'de yapılan her çalışmayı görüyor, atılan her adımı hissediyoruz. Türkiye, büyük sorunlarla mücadele ederken bile dünyada mazlumun yanında durabilen ender ülkelerden biri olma hasletini göstermektedir. Bu duruş kolay bir duruş değil, bedeli olan bir duruştur; gözlerimizin önünde bedelleri ödenen bir duruştur. Ama doğru olan bir duruş. Biz inanıyoruz ki dünyayı bu karanlıktan çıkaracak olan şey, insanı yücelten bir eğitim anlayışıdır. İşte bu inançla, 2017 yılında kurulan Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası olarak 'biz de varız' dedik. Zor olanı seçtik ama doğru olanı bu seçimdi. Fedakarlıkla, sabırla ve inançla bu yolda yürümeye söz verdik. Bu yürüyüşte Eğitim-Bir-Sen'i her zaman yanımızda bulduk. Tecrübesiyle, desteğiyle ve en önemlisi kardeşlik duygusuyla bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Bunun için, sendikamız adına, geleceğimiz olan çocuklarımız adına ve Kıbrıs Türk halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Ali Yalçın Başkan'ın vizyonu ve duruşu sayesinde, Eğitim-Bir-Sen ile Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası arasındaki bu kardeşlik bağı inşallah uzun yıllar devam edecek, çok güzel işlere vesile olacaktır."