Edirne'de sağanak etkili oldu

EDİRNE'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

EDİRNE'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Edirne'de öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. 30 dakika süren sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddeler suyla doldu. Sürücüler, araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Hem turistler hem de vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazıları ev ve dükkan saçaklarına sığınırken, bazıları da yağmura aldırmadan yürümeye devam etti.