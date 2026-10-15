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Edirne'de Meriç Nehri'nde göçmen botu alabora oldu! 12 yaşındaki kız öldü, 2 kardeşi kayıp

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Edirne'de Meriç Nehri'nde göçmen botu alabora oldu! 12 yaşındaki kız öldü, 2 kardeşi kayıp
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Edirne'de Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu ailenin botu NATO Köprüsü mevkisinde alabora oldu. Kıyıya çıkarılan 12 yaşındaki kız çocuğu hastanede kurtarılamadı, akıntıya kapılan 2 kardeşi ise kayboldu. Anne ve baba kurtarılırken, AFAD ve jandarma ekiplerinin nehirdeki arama çalışmaları sürüyor.

  • Edirne'de Meriç Nehri'nde Irak uyruklu bir ailenin botunun alabora olması sonucu 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 2 çocuk kayboldu.
  • Olay, Meriç Nehri'nin geçtiği Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi.
  • Anne ve baba ekipler tarafından kurtarılırken, kayıp 2 çocuk için AFAD'ın nehirde botla ve jandarmanın kıyıdan yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nden yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu ailenin botunun alabora olması sonucu 1 çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu. Anne ve baba ekipler tarafından kurtarılırken, kayıp 2 çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, gece saatlerinde Edirne'de Meriç Nehri'nin geçtiği Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu anne, baba ve 3 çocuğunun bulunduğu bot alabora oldu. Anne ve bir çocuğu nehirdeki adacığa çıkarken, 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILAMADI

Ekiplerin yaptığı çalışmayla Iraklı çift ile 12 yaşındaki kız çocukları kıyıya çıkarıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAYIP 2 ÇOCUK İÇİN NEHİRDE ARAMA

Ekiplerin gece yaptığı arama kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Sabahın erken saatlerinde kayıp 2 çocuk için AFAD ekipleri nehirde botla, jandarma ekipleri de kıyıdan çalışma başlattı. Ekiplerin arama, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyok yok:

dünya ne kadar kötü bir yer oldu. Asla gelmeyecek güzel günler san ki. o kadar çok acı var ki.

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