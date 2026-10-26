Edirne'de 7. Balkan Ressamları Buluşması'nda 24 ressam Selimiye'yi tuvale taşıdı

ULUSLARARASI Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması etkinliğine katılan 24 ressam, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi meydanında, tarihi yapıyı tuvallerine taşıdı.

Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Balkan Ressamları Edirne Sanat Buluşması' 21 Ekim'de başladı. Ünlü ressam Ethem Baymak'ın da aralarında bulunduğu Türkiye, Azerbaycan ve Balkan ülkelerinden 24 ressam gerçekleştirdikleri alan ve uygulama çalışmalarıyla Edirne'nin tarihi ve kültürel yerlerini resmetti. Ressamların bugünkü buluşma noktası Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi meydanı oldu. Meydanda bir araya gelen ressamlar, tarihi yapıyı kendi bakış açılarıyla tuvallerine taşıdı.

'BALKAN RESSAMLARINI ŞAHESERİN ÖNÜNDE TOPLADIK'

Ressamları ziyaret ederek çalışmalarını inceleyen TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Selimiye gibi bir şaheserin önünde ressamları buluşturduklarını dile getirdi. Prof. Dr. Hatipler, "Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak adlandırdığı gerçekten de Türk mimarisinin bir şaheserinin önünde Balkan ressamlarını toplamış bulunuyoruz. Balkan ressamları aynı zamanda üniversitemizin ressamlarıyla birlikte 24 ressamımız şu anda bir tarafta Osmanlı'nın erken dönem mimarisinin şaheseri sayılan Eski Cami, diğer tarafta da Mimar Koca Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'nin bulunduğu ortamda resim çalışmalarını yapıyorlar. Balkan coğrafyasının hemen hemen her köşesinden çok değerli ressamlarımız var. Bu ressamlarımızı 10 gün misafir ettik. Daha zamanları var. Bu zaman zarfında da Edirne'yi resmedecekler. Programımızı tamamladığımız zaman da Cumhuriyet Bayramımızın onuruna, buradaki çalışmalardan oluşan bir resim sergisiyle bu faaliyeti taçlandırmayı düşünüyoruz" dedi.

'SANATTA KARDEŞLİK KÖPRÜMÜZÜ RESİMLE BAŞLATTIK'

Yapılan çalışmanın sanata ve Edirne'nin tanınırlığına olan katkısına vurgu yapan Prof. Dr. Hatipler, "Bu çalışmaların hem bir yandan sanata katkısı tartışılmaz ama öte yandan da bu çalışmaların sanatla birlikte Edirne'nin özellikle Balkan coğrafyasında tanınırlığının artması, daha fazla tanınması ve elbette Edirne'yle beraber Balkanların kalesi sayılan Trakya Üniversitesi'nin de tanınması, bilinmesi, görülmesi bakımından çok önem arz ettiğini düşünüyoruz. Sanatta kardeşlik köprümüzü resimle başlattık ama sadece resimle sınırlı kalmayacak. Sanatın diğer dallarında da artan bir oranda, genişleyen bir oranda sürdürmeye devam edeceğiz. En başta söylediğimiz yerdeyiz. Trakya Üniversitesi'nin faaliyetlerini, çalışmalarını bir pergele benzetirsek evet bu pergelin bir ayağı elbette ki Edirne'de ama bu pergelin diğer ayağı bütün Balkan coğrafyasını kapsayacak şekilde ve bütün alanlarda. Sanattan eğitime, eğitimden sağlığa, sağlıktan diğer alanlara ve iktisada, işletmeye, mimarlığa, mühendisliğe varacak boyutta devam ediyor" diye konuştu.

'MODERN SANATI GEÇMİŞLE BULUŞTURUYORUZ'

Programa Azerbaycan'dan katılan ressam Turaj Seyidbayli de Edirne'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Gittiğim ülkelerde mimarileri çalışmaya çok dikkat ediyorum. Buraya daha önce gelmemişken, Edirne'de ilk defa katıldım. Gelmeden önce Edirne'ye araştırdım. Osmanlı için önemli şehirlerden birisi ve o yüzden de Selimiye'yi resmetmekteki en büyük amacım Osmanlı döneminde çok büyük anılara tanıklık etmiş. Resmimde vatandaşları da çiziyorum. Çünkü vatandaşlar da buraya ilgi gösteriyorlar. Böylelikle modern sanatı geçmişle buluşturmuş oluyoruz" dedi.

'SELİMİYE ÇOK GÖRKEMLİ VE TARİHİ BİR YAPI'

Arnavutluk'un İşkodra şehrinden gelen Xhenetta Kadillari de Edirne'yi ve tarihi yerlerini çok beğendiğini söyleyerek, "Edirne'ye ilk defa geliyorum ve izlenimim çok güzel, çok mutlu oldum. Şehrin her yerini keşfettik ama benim için en önemlisi Selimiye Camisi oldu. Çok geleneksel bir mekan. Özellikle Selimiye'yi ve Edirne'yle ilgili her şeyi çizmek çok hoşuma gitti. Buraya eşimle geldim, o da ressam. Başka bir zaman yeniden gelmeyi de düşünüyoruz. Selimiye çok görkemli ve çok tarihi bir yapı. Mimarisi muhteşem. Özellikle geleneksel mimarisini çok sevdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı