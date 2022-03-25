Eda'yı yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş (2)- Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine,

'Eda'yı yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş' başlıklı haberimizi, 'Odaya kilitlemiş' ara başlığında cinayetle ilgili detaylar verilirken, sehven yazılan 'zaman kaybedip' ifadesi nedeniyle düzeltip, yeniden veriyoruz.

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Mustafa KIRLAK/ ORDU, - ORDU'da, eşinden 15 gün önce boşanan Sinan Şimşek'in (36), doğum günü kutlaması sonrası çıkan kavgada sevgilisi Eda Evli'yi (22) yaka kartı ipiyle boğduktan sonra yatak odasına kilitlediği ortaya çıktı. Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ihbarıyla geldikleri kapısı kapalı eve balkondan giren polislere, kilitli odanın boş olduğunu söyleyen Şimşek'in, ilk ifadesinde cinayete ilişkin "Aramızda kıskançlık ve aldatma nedeniyle kavga çıktı. Ona vurdum. Boğulma ne zaman oldu, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Sinan Şimşek, kendi doğum gününü kutlamak için sevgilisi Eda Evli ile bir araya geldiği, Gülyalı ilçesindeki mekanda, gece geç saatlere kadar alkol aldı. Daha sonra eve gelip, alkol almayı sürdüren ikili, aldatma ve kıskançlık meselesinden tartıştı. Tartışmanın bir süre yatışması üzerine çantası ve cep telefonunu araçta unutan Eda Evli, fırsat bulup gizlice almayı başardığı sevgilisinin cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi.