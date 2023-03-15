Eczacıya ilaç verip, kazada oğlunu kaybetmesine neden olan kalfa ile yardımcısına dava

ANKARA'da, eczacı kalfası Süleyman Özçelik ile yardımcısı Muaz İslam Bozdağan hakkında, yanında çalıştıkları eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine şizofreni tedavisinde kullanılan nörolojik ilaç katarak, trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldukları...

ANKARA'da, eczacı kalfası Süleyman Özçelik ile yardımcısı Muaz İslam Bozdağan hakkında, yanında çalıştıkları eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine şizofreni tedavisinde kullanılan nörolojik ilaç katarak, trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldukları suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara'da 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında yaralanan ve 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nazif Yıldız'ı da kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine gizlice ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası eczacı kalfası Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan hakkında iddianame düzenlendi.