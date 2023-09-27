Düzce Valiliği geri adım attı! Tepki çeken isim değişikliği sonrası okula yeniden '15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi' tabelası asıldı

Düzce Valiliği'nin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin adını değiştirip, yerine eski adı olan Düzce Lisesi adını getirmesi tepkiye neden oldu. Vali Selçuk Aslan'ın istifası istenirken gelişmelerin ardından okula yeniden 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tabelası asıldı.

Düzce'de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin adı eski ismi olan Düzce Lisesi olarak değiştirilmesi tepki çekince Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın onayı sembolik. Genelde biz karışmıyoruz. Valilik yazı göndermiş, bizim genel müdürlüğümüz ise rutin bir işlem olarak onamış. Genel Müdürlüğümüzün onayını iptal ettireceğim" ifadelerini kullandı. Tartışmalar devam ederken Valilik yeni bir açıklama daha yaptı ve okula yeniden 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tabelası asıldı.

BAKANLIK ONAYIYLA İSİM DEĞİŞTİRİLDİ

Düzce'de 1923 yılında Cedidiye Mahallesi'nde ortaokul olarak açılan Düzce Lisesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Düzce Lisesi mezunlarının valilik makamına dilekçe ile başvurmaları üzerine, ad verme komisyonunda gerekli çalışma yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne yeniden Düzce Lisesi adının verilmesi teklifi bakanlığa gönderildi, bakanlık ise onay verdi.

TABELAYI ASTILAR

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulun tabelası da değişti. Okulun isim değişikliği için tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, "Her ne kadar aynı binada olmasa da Düzce Lisesi ismi bir asrı deviren bir marka. Düzce Lisesi asırlık bir çınar, o isim yaşatılmalı mı yaşatılmalı. '15 Temmuz Anadolu Lisesi tekrar Düzce Lisesi olsun' teklifi bakanlığımızca kabul gördü" dedi. Konuşmanın ardından Düzce Lisesi okul tabelası öğrenciler tarafından açıldı.

VALİLİK BÖYLE SAVUNMA YAPTI

Düzce Valiliği, "252 şehide saygısızlık yapıldı" eleştirileri üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada, "Seçilmiş liderleri öncülüğünde milletimizin azim ve iradesiyle püskürtülen alçak darbe kalkışmasında şehadete ulaşan 15 Temmuz Şehitlerimizin adları ve aziz hatıraları ismin nakledildiği Düzce 15 Temmuz Şehitleri Orta Okulumuzda yaşatılmaktadır. Düzce Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Düzce Lisesi adının tekrar okullarına verilmesi için valiliğimize başvuru yapılmıştır. Düzce Lisesi adının yaşatılması yeniden değerlendirilmiş, Valiliğimizin isim değişikliği teklifi Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuş ve 21 Eylül 2023 tarihinde okul adının Düzce Lisesi olarak değiştirilmesi Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır." denildi.

BAKAN TEKİN: KARARI İPTAL ETTİRECEĞİM

Konuyla ilgili Tv100 yazarı Fuat Uğur'a konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, isim verme süreçlerinin valiliklerin uhdesinde olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın onayı sembolik. Genelde biz karışmıyoruz. Valilik yazı göndermiş, bizim genel müdürlüğümüz ise rutin bir işlem olarak onamış. Şimdi Bakanlığa geçiyorum ve Genel Müdürlüğümüzün onayını iptal ettireceğim ve ayrıca da Vali beyle konuşacağım" dedi.

VALİLİK GERİ ADIM ATTI

Gelişmelerin ardından sosyal medyada Düzce Valisi Aslan'ın istifası istenirken, okula yeniden 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tabelası asıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın liderliğinde yüce milletimizin azim ve kararlılığı ile bastırılan alçak 15 Temmuz kalkışmasında şehadete yürüyen şehitlerimizin adları ve aziz hatıraları, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulumuz ile birlikte Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde de yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesile ile aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunar, şehitlerimizin yüce milletimize emanetleri olan şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sağlık ve huzur dileriz." ifadeleri yer aldı.