Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü. Kara yolları ve otoyol jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkisini gösterdi.
Otoyolun Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.
Bölgede görev yapan kara yolları ve otoyol jandarma ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan kentin üzerini kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi.