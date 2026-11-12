Dünyaca ünlü Fundacion Antonio Gades'in Carmen'i İstanbul'da sahnelendi

Dünyaca ünlü flamenko ve çağdaş İspanyol dans topluluğu Fundacion Antonio Gades, çağdaş İspanyol dansının kült eserlerinden "Carmen"i Türkiye'de sahneledi.

İspanyol dansında tutku, özgürlük ve başkaldırı özdeşleşirken dansçı ve koreograf Antonio Gades ile ünlü yönetmen Carlos Saura tarafından hazırlanan gösterinin sanat yönetmenliğini Stella Arauzo üstlendi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki (PSM) gösterim öncesinde Fundacion Antonio Gades Başkanı Maria Esteve Flores, sanat yönetmeni Stella Arauzo ve baş dansçılar Esmeralda Manzanas ile Alvaro Madrid, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Gades'in eserini dünyanın bütün ülkelerine taşımak çok önemli"

Aynı zamanda Antonio Gades'in kızı Maria Esteve Flores, babasının mirasını Türkiye'ye taşımanın çok anlamlı olduğunu söyleyerek, "Gades'in eserini dünyanın bütün ülkelerine taşımak çok önemli. Türkiye'ye gelmek bizim için bir hediye ve özellikle çok sayıda iyi müzikale ev sahipliği yapmış olan böylesi bir tiyatroya gelmek de öyle." dedi.

Flores, bunun kültürleri bir araya getirmek ve sözcüklere ihtiyaç duymadan da aynı dili konuşulduğunu göstermek için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu, duyguların, aşkın, hüznün, kıskançlığın ve öfkenin dili. Aslında bunlar hepimizin ortak duyguları. Bu duyguları bugün buraya taşıyabilmek ve bizi kendine hayran bırakan bu şehirde harika bir seyirciyle buluşmak bizim için büyük bir mutluluk. Şüphesiz Gades'in de gurur duyacağı ve paylaşmaktan mutluluk duyacağı bir hediye." diye konuştu.

Sahnedeki topluluğun ötesinde vakfın üstlendiği misyona da dikkati çeken Flores, şöyle devam etti:

"Vakıf burada gördüğünüz topluluğun haricinde, bu dans mirasını ve aynı zamanda onun toplumsal ülküsünü korumaya gayret ediyor. Çocuklar için dersler veriyor, bütün çocukların gidebileceği bir belediye dans okulunu yönetiyor. Dünya çapında grafik sanatlar, dijital sanat yarışmaları düzenliyor. Vakıf tek başına faaliyet gösteriyor ve esas mesele, büyüklerimizin bize bıraktığı mirasın kaybolup gitmemesi, korunması ve genç kuşakların kültüre erişebilmeleri, kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi anlamaları için herkese öğretilmesidir."

" Türkiye'ye dönmek her zaman büyük bir onur"

Antonio Gades ile partner olarak Carmen'i oynayan topluluğun sanat yönetmeni Stella Arauzo, Türkiye ile İspanya arasındaki kültürel yakınlığa dair, "Aslında 1996'da burada, Antonio Gades'in partneri olarak Carmen'i dans etmiştim. Türkiye'ye dönmek her zaman büyük bir onur. Bizi birleştiren, müziklerde, ritimlerde, tonlarda ve şarkı söyleme biçimlerinin makamlarında benzer kılan pek çok unsur var. Dolayısıyla burada olmak her zaman bir zevktir." ifadelerini kullandı.

Gades'in sanat anlayışını ve çalışma felsefesini ekibe aktarmaya odaklandığını belirten Arauzo, Carmen karakterini canlandıran Esmeralda'ya da Gades'ten öğrendiği dans anlayışını ve sahnede edindiği deneyimleri aktardığını söyledi.

Arauzo, karakterin yorumlanmasında sahiciliğin önemine dikkati çekerek, topluluk felsefesinde ise her dansçının aynı derecede değerli olduğunu vurguladı. Grubun enerjisinin zaman zaman solistlerin performansından bile daha belirleyici olduğunu belirten Arauzo, dansçıların bir bütünün ayrılmaz parçaları gibi hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Eserin zamana meydan okuyan yapısını yakın zamanda çıktıkları turneden bir örnekle anlatan Arauzo, şunları kaydetti:

"Yakın zaman önce Meksika'daydık ve sahnelediğimiz temsillerden birinde, sanat yönetmeni olduğumu ve düzeltmeler için notlar almam gerektiğini dahi unuttum. Çünkü sahnede gördüğüm şey öylesine büyüleyiciydi ki... Karakterleri hareket ettirme biçimi, farklı doruk noktalarını oluşturma tarzı, bir sahneden diğerine geçiş şekilleri, karakterin ulaştığı o en derin öz, nasıl soyunduğu, duyguların hakikatini nasıl aradığı öylesine zamansız, öylesine dahiceydi ki... Tutku, aşk, kıskançlık, yaşama sevinci, ölümün dramı gibi unsurların hala son derece geçerli olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki bunların günümüzde her zaman fazlasıyla mevcut olduğunu düşünüyorum ve sanırım bu durum, Gades ve Saura'nın Carmen'inin zamansız ve yaşsız olmasını sağlıyor."

"Rolün içinde kendimi Carmen'in ellerine bırakıyorum"

Eserde Carmen karakterine hayat veren solist dansçı Esmeralda Manzanas, rolü klişelerden uzak bir yaklaşımla yorumladığını belirterek, karakterin özgürlük arayışından ve kadın kimliğinin farklı yönlerinden beslendiğini ifade etti.

Manzanas, Carmen'i günümüz kadınlarının deneyimlediği duygu ve yaşantılar üzerinden ele alarak karakterin bu yönlerini sahneye taşımaya çalıştığını anlattı.

Sanat yönetmeni Stella Arauzo'nun rehberliğinin kendisi için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Manzanas, "Onunla 2012'de tanıştım. Topluluğa başladığım zamandı ve o günden bu yana beni sanatsal olarak yönetti. Fakat Gades ekolünün ne olduğunu bana fazlasıyla öğretmiş olmasının yanı sıra bana ilham kaynağı oldu. Benim hayatımda ve özellikle de sanat kariyerimde çok önemli bir insandır. Çünkü her düzeyde büyümemi sağladı." değerlendirmesini yaptı.

Rolün getirdiği duygusal zorluğa da değinen Manzanas, şöyle konuştu:

"Ölümün hayatın bir parçası olduğuna inanıyorum ve bana duygusal açıdan en büyük rahatsızlığı veren şey bu değil. Beni duygusal olarak daha çok rahatsız eden şey, kendimi olduğum gibi, açıkça ve Carmen'in temsil ettiği o özgürlükten, o tutku ve adanmışlıktan yola çıkarak ortaya koymak zorunda kalmak. Kendini özgürleştirmek, sahip olabileceğin tüm ön yargılardan sıyrılmak çok zor ve duygusal olarak beni onunla yüzleştiren şey de bu. Ayrıca o kadar çıplak ve savunmasız bir rol ki, temsilden çıkıp 'Kendimi ne kadar da iyi hissettim.' demek çok zor. Her zaman 'Acaba onu hayal kırıklığına uğratır mıyım? Onun seviyesine çıkabilir miyim?' diye bir düşünce oluyor. O kadar gerçek ve o kadar dürüst ki, rolün içinde kendimi Carmen'in ellerine bırakıyorum."

"Rollerin duygusal ağırlığını seyirciye ulaştırmak için çalışıyoruz"

Tutkusu ve görev bilinci arasında sıkışarak psikolojik bir yıkım yaşayan "Don Jose" karakterini canlandıran solist dansçı Alvaro Madrid ise flamenkonun anlatım gücüne işaret ederek, "Doğrusu flamenko, gerekli olan duyguları ortaya çıkarmak adına çokça yardımcı olan ve araç sunan bir müzik türüdür. Flamenkoya yaslanarak ve aynı zamanda Gades'in eserinin barındırdığı tüm dramatik ve teatral derinlikle birlikte, bütün oyuncular olarak rollerin duygusal ağırlığını seyirciye ulaştırmak için çalışıyoruz." dedi.

Rol arkadaşı ile kurdukları uyuma ve rolün zorluklarına ilişkin Madrid, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esmeralda ile uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve birlikte pek çok sahneye çıktığımız bir gerçek. Hem sahnede hem de sahne dışında çok özel bir bağımız var ve seyircinin bu karakterlerin taşıdığı o tutkuyu ve duyguları yakalamasına yardımcı olan da işte budur. Zorluk ise tam olarak flamenkonun sunduğu tüm güzellikleri ve Gades'in dilinin, yani biçiminin, çizgilerinin ve ifade tarzının sunduğu tüm iyi noktaları almak arasındaki doğru dengeyi aramakta yatıyor."

İstanbul gösteriminin ardından topluluk, bugün Ankara ATO Congresium'da sahne alacak.

Kaynak: AA