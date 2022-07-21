Dünya Bankasından Emine Erdoğan'a 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük dolayısıyla Dünya Bankasınca ilk kez verilen "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü" takdim edildi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'nin bahçesinde düzenlenen Dünya Bankası İklim ve Kalkınma Liderlik Ödül Programı'nda yaptığı konuşmada, kendisine verilen ödül için, "Bu son derece anlamlı ödülü, çocuklarımızın adil bir geleceğe kavuşması için tek yürek olmuş tüm doğaseverler adına kabul ediyorum. Dünya Bankası Türkiye Temsilciliğine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İklim değişikliğinin artık yalnızca bir çevre sorunu değil, ülkelerin kalkınmasını ve refahını derinden etkileyen küresel bir kriz, insanlık için büyük bir gelecek kaygısı olduğunu belirten Emine Erdoğan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin ziyadesiyle hissedildiğini dile getirdi.

Emine Erdoğan, "İklim değişikliğiyle mücadelede, küresel olarak kritik bir eşikteyiz. Türkiye olarak bu krize, dünyanın ortak evimiz olması şuuruyla yaklaşıyoruz." diye konuştu.

İklim değişikliğiyle mücadelenin çok boyutlu ve çok yönlü bir alan olduğunu aktaran Emine Erdoğan, bu yolda koyulan hedeflere ulaşmak için ulaştırma, ticaret, sanayi, tarım, sağlık gibi birçok sektörde dönüşüm gerektiğine dikkati çekti.

Ülkelerin kalkınma ve refah seviyelerinin iklim değişikliğiyle ilgili atacakları adımlarla doğrudan ilişkili bir hal aldığını ifade eden Emine Erdoğan, kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma politikalarının, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanmasının hayati bir önemi bulunduğunu vurguladı.

"Dünya Bankası ile hazırlıklarına başladığımız yeni projeler hepimizi heyecanlandırıyor"

Dünya Bankasının, hazırladığı 2021-2025 İklim Değişikliği Eylem Planı'yla ülkeler için yol açıcı bir iş ortaya koyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, Dünya Bankasının iklim değişikliğiyle mücadele için gerekli olan finansman ve teknoloji transferi ihtiyacı çerçevesinde, Paris Anlaşması'nın uygulanmasını teminen ülkeleri desteklediğini, böylelikle küresel iklim eylemine somut katkılarda bulunduğunu kaydetti.

"Ormanlarımızın ve denizlerimizin korunması, sel yönetimi, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji gibi alanlarda Dünya Bankası ile hazırlıklarına başladığımız yeni projeler hepimizi çok heyecanlandırıyor." diyen Emine Erdoğan, ayrıca Dünya Bankası grubunun Türkiye için hazırladığı ve bu alanda bankanın ilk raporu olan "Türkiye Ülke İklim ve Kalkınma Raporu"nu da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Türkiye'nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda maliyet ve faydalarını ortaya koyan raporun, çalışmalara ışık tutacağına inandığını dile getiren Emine Erdoğan, "Dünya Bankası tarafından hazırlanan bu raporların çok önemli bir mesajı var. O da ülkelerin kalkınma ve refah seviyelerini artırırken, aynı zamanda iklim değişikliğiyle başarılı bir şekilde mücadele edilebileceği gerçeğidir. Yani yeşil dönüşüm için yapılan yatırımlar, kalkınmayı da beraberinde getiriyor. İklim değişikliğiyle mücadelede adil yük paylaşımı, kimsenin geride bırakılmaması ve tüm ülkelerin mücadeleye aktif katkı sağlaması son derece önemli. Bu farkındalıkla önümüzdeki süreçte, küresel iklim eyleminin önemli bir aktörü olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Gençlik kampları ve çalıştaylar düzenlenmesi önerisi

"İklim değişikliğiyle mücadelede, tabiatın kanayan yaralarını iyileştirmek için çalışmamız gereken en önemli alanlardan biri vicdanlardır." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, böyle bir vicdanı ayağa kaldıracak, çevre ahlakını yeniden tesis edecek eğitim ve kültür çalışmalarının da diğer tüm yatırımlar kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Emine Erdoğan, "Bu vesileyle bilhassa farklı ülkelerin gençlerini bir araya getirecek gençlik kampları ve çalıştaylar düzenlenmesini teklif ediyorum. Gençlere, medeniyetlerin tabiata nasıl yaklaştıklarını ve bu yaklaşımın sanatta, edebiyatta ve yaşam kültüründeki karşılıklarını hep birlikte gösterelim. İnanıyorum ki bu çaba 'sürdürülebilir bir dünya' için en önemli itici güç olan 'sürdürülebilir sevginin' tohumlarını atacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin gelecek günlerde Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacağını bildiren Emine Erdoğan, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğin korunmasında öncü rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

"İklim değişikliği konusundaki liderliğiniz, dünya çapında da örnek oluyor"

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame ise Emine Erdoğan'ın desteğiyle Türkiye'nin artık ekonomik büyüme ve sosyal refah için ulusal stratejisinin merkezine iklim eylemini yerleştirdiğini belirterek, "İklim değişikliği konusundaki liderliğiniz, Türk insanının gelecek nesillerine tohum ekiyor ve dünya çapında da örnek oluyor." dedi.

İklim değişikliğine değinen Kouame, "Çok iyi bildiğimiz gibi, iklim değişikliği kapıda. Dünyanın her yerinde insanları, altyapıları ve ekonomileri korumak için acil önlem alınması gerekiyor." diye konuştu.

Kouame, Türkiye'nin geçen yıl ekim ayında Paris Anlaşması'nı onayladığını, bunun dünya çapında övgüyle karşılandığını ve insanlığa ve özellikle Türk insanına fayda sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamadan önce de iklim değişikliğiyle mücadele ettiğine vurgu yapan ve Emine Erdoğan'ın bu alanda öncülük ettiği projelere değinen Kouame, "Çığır açan Sıfır Atık Girişimi'ni kişisel olarak desteklediniz ve daha geniş bir döngüsel ekonomi geçişinin yolunu açtınız." dedi.

Kasım 2019'da İstanbul'da Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Sıfır Atık Zirvesi'ne katıldığını dile getiren Kouame, "İklim değişikliği gündemine olan kişisel bağlılığınızı ilk elden görebildim. Zirvede ev sahipliği yaptığınız akşam yemeği sırasında, doğa sevginizi ve kesinlikle boşa gitmesi gerekmeyen her şeyi yeniden kullanma konusundaki uzun zamandır pratiğinizi gösteren kişisel hikayelerinizi anımsıyorum. Siz gerçek bir iklim şampiyonusunuz." dedi.

Kouame, Dünya Bankasının iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dünyada yaptığı çalışmaların yanı sıra Türkiye'deki projelerine ilişkin de bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Koume, Dünya Bankası tarafından dünyada ilk kez verilen "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü"nü Emine Erdoğan'a takdim etti.

Notlar

Dünya Bankası, gelecek nesillere tertemiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak kadar yaşanabilir bir dünyanın önde gelen mimarları arasında yer almak gibi önemli bir hedef için çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı, sınırları aşarak bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği liderlik için ödüle layık gördü.

Emine Erdoğan'a takdim edilen, plaket tarzında hazırlanan ödüldeki her bir kare ve kutucuğun, kalkınmanın yapı taşları olarak tasarlandığı, ödülün yeşil ağırlıklı olmasının da iklim dostu ve kalkınmayla yoluna devam eden müreffeh Türkiye'yi temsil ettiği belirtildi.

Törene; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve iklim elçisi gençler katıldı.

Tören alanında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu canlı müzik dinletisi sundu.

Emine Erdoğan'dan 13'üncü sürdürülebilirlik hedefine katkı sözü

Alanda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Dünya Ortak Evimiz" başlıklı sürdürülebilir kalkınma hedefi dünya maketi de yer aldı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) iklim değişikliğiyle mücadele için belirlediği 17 küresel amacın bulunduğu bölüme, davetliler bireysel sözleriyle destek vererek imzaladı.

Dünya maketindeki 13'üncü hedef olan "İklim Eylemi"ni seçen Emine Erdoğan, "2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri çerçevesinde ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikalarına katkı sağlayacağım." sözünü vererek imzasını attı.

Emine Erdoğan, maketin önünde katılımcılar ve gazetecilerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

"Daha çok işimiz var"

Törenin ardından katılımcılarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, gazetecilerin, "Bu projeye başlarken işlerin bu noktaya geleceğini düşünüyor muydunuz?" sorusu üzerine, "Başlarken bu kadar sonuç alacağım hiç aklıma gelmedi. Ödül almak için de yapmadım bunları. Bunlar ekstradan. Bu ödülü, ülkem, milletim, altyapıyı hazırlayan akademisyenler, çevreciler adına aldım." dedi.

"Aslında daha başındayız değil mi?" sorusuna karşılık da Emine Erdoğan, "Daha çok işimiz var ama hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Hele gençlerin buna inanması çok önemli. Başladığımız yerden gençlere devredeceğiz, onlar devam ettirecek inşallah." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlara Sıfır Atık Projesi kapsamında bir çağrınız olur mu? Neler yapılabilir?" sorusu üzerine ise Emine Erdoğan, vatandaşların zaten bu işi çok sahiplendiğini belirterek, "Halkımıza güveniyorum, mutlaka en iyisini yapacaklardır." dedi.