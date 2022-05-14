DSP'den Ayrılan İzmir İl Başkanı ve 3 İlçe Başkanı CHP'ye Geçti. Deniz Yücel: "Tek Adam Ülkede Kaos Çıkararak Tükenmiş İktidarını Kurtarma Derdinde"

HİSARCIK, KÜTAHYA (ANKA) - Eski DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz ile DSP'den istifa eden üç ilçe başkanı CHP'ye geçti. Rozet takma töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Gezi Parkı Davası'ndaki mahkumiyet kararlarına ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezalara tepki gösterdi. Yücel, "Tek adam, ekonomik krizi, hayat pahalılığını, işsizliği ve birçok sorunu konuşturmamak için ülkede kaos çıkararak, fiilen bitmiş ve tükenmiş iktidarını kurtarma derdinde" dedi.

Eski DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz ile DSP'den istifa eden Buca İlçe Başkanı Mehmet Toprak, Bornova İlçe Başkanı Ahmet Coşkun ve Menderes İlçe Başkanı İbrahim Ünlübaş CHP'ye katıldı. CHP İzmir İl Başkanlığı'nda bugün düzenlenen rozet takma törenine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Tacettin Bayır, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile partililer katıldı.

Törende konuşan CHP'li Yücel, Gezi Parkı Davası ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 aylık hapis cezası ile siyasi yasak kararı üzerinden AKP iktidarını eleştirdi. CHP'nin 100. yılına girerken herkesin umudu haline geldiğini söyleyen Yücel şöyle konuştu:

"Milletin iktidarı yaklaştıkça, zorbalığı, kibiri ve kini ile artık ülkeyi yangın yerine çevirmekten çekinmeyen saray iktidarı, ülkemizi, halkımızı ve partimizi daha da baskı altına almaya çalışmakta. Bu saray ve saltanat meraklıları, zannetmekte ki, hukuk tanımayan davranışları arttıkça, bizler geri adım atacağız, susacağız veya teslim olacağız. Oysa büyük bir yanılgı içerisindeler. Biraz tarihten ders almış olsalardı, bizim yedi düveli dize getirmiş bir liderin, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, ihanet içinde olan saraya ve onun yandaşlarına boyun eğmeyenlerin torunları, düşmanla işbirliği içinde vatanı yağmalamaya çalışan hainlerin ve yandaşlarının, en büyük korkusu olan Kuvayı Milliye'ciler olduğumuzu anlarlardı. Bugün iktidar olan zihniyet ve o zihniyetin baş temsilcisi tek adam, hem saltanatını hem de iktidarını kaybedeceğini anladığı günden bugüne, ekonomik krizi, hayat pahalılığını, işsizliği ve birçok sorunu konuşturmamak için toplumda kamplaşma ve kutuplaştırma yaratarak, ülkede kaos çıkararak, fiilen bitmiş ve tükenmiş iktidarını kurtarma derdinde. İşte bu kaos planlarının ve kindarlık duygularının esiri olanların son oyunu, yargıya kurulan baskı üzerinden Türkiye'yi karıştırmaktır."

"TALİMATA DAYALI MAHKEME KARARLARI"

CHP'li Yücel açıklamasına şöyle devam etti:

"Önce Gezi davasının hukuksuz mahkumiyet kararları, ardından da CHP İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen haksız, zorlama ve talimata dayalı mahkeme kararında görüyoruz. Bir dava düşünün, önce beraat ediyorsunuz, sonra karar üst mahkeme tarafından bozuluyor. Bu arada heyet değişiyor ve tabii hakim / doğal hakim ilkesine aykırı bir şekilde seçilmiş ve talimatlandırılmış hakimlerin olduğu bir yargılamada bu sefer müebbet hapis cezası ile cezalandırılıyorsunuz. Bir dava düşünün, 9 sene önce attığınız twitler nedeniyle açılan bir dava, ama ne zaman? İstanbul İl Başkanı seçildikten 2 gün sonra hakkınızda açılan soruşturmayla. Hangi mahkemede yargılandı? İstanbul 37. Ağır Ceza mahkemesi. Yine seçilmiş bir mahkeme. Yine doğal hakim ilkesine aykırı bir şekilde oluşturulmuş bir heyet. Bu kararlarla, bizleri ve dostlarımızı sindireceklerini, bölebileceklerini sananlar, bu kararlar sonrasında safları daha da sıklaştırdığımızın farkında bile değiller."

"YENİ YOL ARKADAŞLARI KATILIYOR"

Partisine katılan yeni isimlere rozetlerini takan Yücel, "Türkiye'de AKP iktidarının sergilediği, cumhuriyetimize ve halkımıza yakışmayan yönetim şeklinden, adaletsizlikten, hukuksuzluktan ve sömürüden bu ülkeyi kurtarmak için, CHP'nin verdiği mücadeleye yeni neferler, yeni yol arkadaşları katılıyor" diye konuştu.

SERTEL: "İSTANBUL ONLARIN CANINI ÇOK YAKTI"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de Canan Kaftancıoğlu'na destek vererek şunları söyledi:

"Canan Kaftancıoğlu'nun Twitterda paylaştıklarını 10 yıl sonra gündeme getirerek mahkum etmeye çalışanlar bilsin ki vicdan sahibi olan herkes bu kararın siyasi, haksız ve hukuksuz olduğunun altını çizmiştir. Yargıtay'a bir emirle 'Bu kararı çıkaracaksın' diyene sesleniyorum. Yargıtay'da 5-6 yıldır bekleyen dosyalar dururken, Türkiye'yi karıştırmak, insanların sinir uçlarıyla oynamak ve provoke etmek isteyenler, bu hayat pahalılığı, zulüm zam konuşulmasın diye çabalıyor. Karşıtlık politikası üzerinden koltuklarını korumak istiyorlar. Şunu iyi bilsinler, içimizde hiçbir arkadaşımızın makam, rant, çıkar kaygısı, siyasetten zengin olma gibi bir düşüncesi yoktur. İstanbul onların canını çok yaktı. İntikam duygusuyla hareket eden tek adam İstanbul'u kaybetmenin korkusu içerisinde saldırısını sürdürmüş ve Canan Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını sağlamıştır."

BAYIR: ADALETTEN YANA OLANLAR TOPLANIYOR

DSP'li isimlerin CHP'ye geçmesinde rol oynadığı belirtilen CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Sadece İzmir'de değil, 20 yıldır tek adam rejimiyle yönetenlere karşı Türkiye'nin tüm illerinde bağımsızlıktan, adaletten ve özgürlükten yana olanların tamamı bir çatı altında toplanıyor. Bu çatının adı Cumhuriyet Halk Partisi" diye konuştu.

"DSP'NİN ALTILI MASADA OLMASINI İSTERDİK"

Parti üyesi olan Ramazan Solmaz da mücadele için CHP çatısı altında toplandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz siyaseti CHP'de öğrendik. Biz Atatürk'ü sevdik, İnönü'yü, Ecevit'i sevdik. Hepsini bu çatı altında sevdik. Sevmeye de devam edeceğiz sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde. Saray yönetimine dur demek için buradayız. Rahmetli genel başkanımız Bülent Ecevit yaşasaydı şunu yapardı diye düşünüyorum. Bugün altılı masa kurulduysa gelen diğer partili arkadaşlarımız gibi de DSP'nin hiçbir beklenti, çıkar düşünmeden o masanın en başında olmasını isterdim. Biz onu sağlayamadığımız için buradayız"