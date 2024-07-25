Batı Trakya'da Dr. Sadık Ahmet anma töreni düzenlendi

Batı Trakya'da, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 29. yılında dualarla anıldı.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi tarafından Dr. Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki Kahveci Mezarlığı'nda kabri başında düzenlenen anma törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik Havacılık Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Edirne Valisi Yunus Sezer, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun katıldı.

Merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ile oğlu Levent Ahmet ve kızı Funda Ahmet'in yanı sıra Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Batı Trakyalı Türk'ün de yer aldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, burada yaptığı konuşmada, geçen günlerde, Yunan makamlarının öğrenci azlığını gerekçe göstererek Batı Trakya'da dört Türk azınlık ilkokulunun daha kapatıldığını hatırlatarak, Yunan devletinin haksız uygulamalara son vermesi gerektiğini vurguladı.

Azınlık okullarındaki yetersizliklerin giderilmesi için olumlu adımlar atılmasını beklediklerini söyleyen Bozay, şöyle konuştu:

"Biz Lozan Barış Antlaşması'nı uygularken son yüzyıl içinde insan ve azınlık hakları manzumesinde kaydedilen ilerlemeyi de dikkate alıyor, kendi azınlığımıza yaklaşımımızı söz konusu çağdaş değerler çerçevesinde şekillendiriyoruz. Tabiatıyla aynı yapıcı muamelenin sizlere de sergilenmesini bekliyoruz. Batı Trakya Türk Azınlığın, antlaşmadan doğan haklarının teslimi mücadelesinin takipçisi olacağımızı, ana vatanın derdiyle dertlenen, sevinciyle mutlu olan siz soydaşlarımızın yanında olacağımızı da bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Bozay, Batı Trakya Türk Azınlığın durumunun iyileşmesi ve sorunlarının çözülmesi için tüm platformlarda adım atmayı ve bu konuyu öncelik olarak görmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Sadık Ahmet'in gösterdiği dirayet ve kararlılıkla, Batı Trakya Türk Azınlığının haklı mücadelesinin devam ettirilmesi gerektiğini belirten Bozay, birlik ve beraberliğin öneminin altını çizdi.

Bozay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sadık Ahmet ile ilgili mesajını da okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

"Merhum Dr. Sadık Ahmet'in muhterem ailesi, kıymetli müftüler, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin değerli mensupları, azınlık kurum ve kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Batı Trakya Türklerinin lideri, Dostluk ve Eşitlik Barış Partisinin kurucusu Dr. Sadık Ahmet'i, ahirete irtihalinin 29. yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum. Sizlerin de çok iyi bildiği üzere, merhum Dr. Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin gasp edilen haklarına kavuşabilmeleri için büyük bir cesaretle mücadele etmiş, ömrünü bu yola vakfetmiş bir dava adamıydı. Batı Trakya Türk Azınlığının birlik ve beraberliğin simgesi haline gelmiş, tüm Türk milletinin de gönlünde taht kurmuş bir toplum lideriydi. Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi onun izinden giderek, aynı azim ve cesaretle merhum Sadık Ahmet'in mücadelesini sürdürüyor."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kıran, kimlik siyasetinin önemini vurgulayarak "Rahmetli Sadık Ahmet'in mücadelesi de Batı Trakya Türk azınlığının hak ve adalet mücadelesiyle birlikte buradaki Türk ve Müslüman kimliğini muhafaza etmek ve güçlü kılmaktı." dedi.

Batı Trakya'daki Türkleri zayıflatmaya yönelik engellerin başta eğitim ve kimlik politikaları olmak üzere artmaya devam ettiğini söyleyen Kıran, Türkiye'nin sahada, masada ve her platformda Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadele vermeye devam ettiğini bildirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun da konuşmasında, Sadık Ahmet'in, Yunanistan'ın uyguladığı asimilasyon politikalarına karşı direnerek, Türk kimliğinin korunması için büyük mücadele verdiğini belirtti.

Aygun, Ahmet'in, Batı Trakya Türklerinin Lozan Antlaşması'ndan doğan haklarının iadesi için uluslararası kamuoyunu harekete geçirdiğini söyledi.

Destici de konuşmasında mütekabiliyet ilkelerine dikkat çekerek, "Burada okul kapatılıyorsa, orada da (Türkiye'de) okul kapatılmalıdır. Burada bizim seçilmiş müftülerimiz tanınmıyorsa, onların karşısına (Yunan devleti tarafından) müftü atanıyorsa, o zaman Türkiye de oradaki (İstanbul'da) seçilmiş patriği tanımamalı ve kendisi bir patrik seçerek Türkiye'deki bütün imkanları ona vermeli." ifadelerini kullandı.

Tören, diğer davetlilerin, 1995 yılında hayatını kaybeden Ahmet'in yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle ilgili konuşmalarının ardından son buldu.