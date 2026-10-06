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Şamil Tayyar, Kaya çiftine sordu: 1,86 milyar iade edildi, 147 milyon neden kaldı?

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Şamil Tayyar, Kaya çiftine sordu: 1,86 milyar iade edildi, 147 milyon neden kaldı?
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Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 1 milyar 860 milyon TL'yi TMSF'nin iade hesabına aktarmasının ardından AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Tayyar, ana paranın yanı sıra 147 milyon TL'lik mevduat faizinin de çiftte kaldığını ifade ederek, “Faiz haram değil mi? İade edilen para suç geliriyse iade kararı sizi kurtarır mı?” diye sordu.

  • Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon kazancının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye gönüllü olarak iade etti.
  • İade edilen tutar 1 milyar 860 milyon lira olarak açıklandı; 163 milyon lira ana para ve 147 milyon lira mevduat faizi Kaya çiftinde kaldı.
  • Şamil Tayyar, iade edilen tutarın ilk paylaşımlarda gizlendiğini ve alıkonulan faiz gelirinin hukuki boyutunu eleştirdi.

Kamuoyunun gündeminden düşmeyen fon krizinde, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) gönüllü olarak iade etmesi siyaset dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yaşanan bu gelişmeye eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir tepki geldi.

İADE EDİLEN TUTAR 1 MİLYAR 860 MİLYON LİRA

Kaya çiftinin fon kazancından feragat ederek TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdikleri işlemin duyurulmasının ardından, iade edilen miktarın detayları da basına yansıdı. Basında yer alan bilgilere göre, 163 milyon liralık ana para ve bu tutara eklenen 147 milyon liralık mevduat faizi kendilerinde kalacak şekilde hesaplama yapılarak, geriye kalan 1 milyar 860 milyon liralık devasa tutar fon hesabına geri gönderildi.

TAYYAR'DAN "FAİZ" TEPKİSİ

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir değerlendirme yapan eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, iade edilen tutarın büyüklüğüne dikkat çekerken, alıkonulan faiz gelirini ve sürecin hukuki boyutunu eleştirdi. İlk paylaşımlarda iade miktarının gizlendiğini belirten Tayyar, duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Dün gece eş zamanlı olarak şu paylaşım yapıldı sosyal medya hesaplarında: 'Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon kazancını gönüllülük esasına göre TMSF’ye iade ediyor.' Hiçbirinde yatırılan miktara dair bilgi yoktu. İlginçtir, kimse de sormamış. Bugün Hürriyet’te Musa Kesler imzalı haberde gördük o detayı. Kaya çiftinin iade tutarı, 1 milyar 860 milyon liraymış. Bu rakam ana para ve mevduat faizi düşürülerek hesaplanmış. Ana paranın 163 milyon lira olduğu dikkate alınırsa eklenen mevduat faizi 147 milyon lira."

Eleştirilerini dini ve hukuki temeller üzerinden sürdüren Tayyar, açıklamasını tartışma yaratacak şu sorularla tamamladı:

"Faiz haram değil mi? Bu bir inanç meselesi, inanmıyorsanız hadi bunu geçtik. Asıl soru şu: İade edilen para suç geliriyse iade kararı sizi kurtarır mı?"

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalperenlive:

Sayın Şamil Tayyar aynı cevval tavrınızı belediyelerin içini boşaltan CHP li başkanlar içinde göstermenizi bekliyoruz bugüne kadar hiçbir tavrınızı görmedik, hayırdır? O çalınan paralar milletin parası değil miydi, çalanlara haram değil miydi?

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