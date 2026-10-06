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Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

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Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
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UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftası A, B ve C liglerinde oynanan 8 karşılaşmayla devam etti. A Milli Takım, İtalya deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, grubun diğer maçında Fransa, Belçika'yı 4-1 mağlup etti.

  • UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında A, B ve C liglerinde toplam 8 karşılaşma oynandı.
  • A Milli Takım, A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
  • Fransa, A Ligi 1. Grup'ta sahasında Belçika'yı 4-1 yendi.

UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında A, B ve C liglerinde toplam 8 karşılaşma oynandı. Gecenin dikkat çeken mücadelelerinden biri İtalya ile Türkiye arasında oynandı.

TÜRKİYE İTALYA'DA KAYBETTİ

A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Takım, deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İtalya'nın gollerini Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Francesco Pio Esposito kaydetti. A Milli Takım'ın karşılaşmadaki tek golü ise Aral Şimşir'den geldi.

FRANSA BELÇİKA'YA 4 GOL ATTI

Aynı grupta oynanan diğer karşılaşmada Fransa, sahasında Belçika'yı 4-1 mağlup etti. Fransa'nın gollerini Desire Doue, Rayan Cherki ve iki kez Michael Olise kaydetti. Belçika'nın tek golünü ise Dodi Lukebakio attı.

GECENİN SONUÇLARI

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi 1. Grup

  • İtalya - Türkiye: 3-1
  • Fransa - Belçika: 4-1

B Ligi 2. Grup

Kuzey İrlanda - Gürcistan: 0-0

  • Ukrayna - Macaristan: 1-2

B Ligi 4. Grup

  • Bosna Hersek - Polonya: 1-0
  • Romanya - İsveç: 0-1

C Ligi 2. Grup

  1. Kıbrıs Rum Kesimi - Letonya: 2-1
  2. Karadağ - Ermenistan: 0-0
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Karabacak:

türkiye italyada kaybetti değil türkiye italyada da kaybetti rezi etti bizi tüm dünyaya

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