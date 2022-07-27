'Dövizle getirilen binlerce araç, yediemin otoparklarında çürüyor'

ANTALYA'da icradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Otoparklar araç mezarlığı gibi. Ülkemize dövizle getirilen binlerce araç çürüyor ve hurdaya dönüyor" dedi.

Antalya'da 16 yıl önce yediemin otoparkı işletmeye başlayan Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, kendisine ait dört otoparkın tıklım tıklım araç dolduğunu belirtti. Hacizli veya eksik evraklı araç yoğunluğuna cevap vermek için bir otoparkla başladığı yediemin işletmesine 4 otopark ile devam ettiğini anlatan Topçu, "İcra iflas kanunundaki birtakım eksiklikler burada araçların 5-10 yıl kalmasına neden oluyor. Otopark içinde motoru ve değerli aksamları sökülmüş, sadece şase ve kaportası bırakılmış 15 yıllık lüks araçlar dahi var. Nedeni de haciz koyduran kişinin satış işlemlerini başlatmaması. Aracı terk etmesinin nedeni ise üzerinde diğer alacaklıların haklarının olması. İcraya çıkarıp masraf etse, satışından elde edeceği gelir icra koyduranın alacaklarını karşılamıyor. Bu nedenle aracı icrayla aldırıyor ve burada çürümeye terk ediyor" diye konuştu.

"Çekilen araçların üzerinde yalnızca icra daireleri değil, vergi dairesi ve sigortanın da haciz kararları yer alıyor. Haczedilip yakalama kararı alınan araçlar çok üzün süre depolarda beklemekte ve muhafazasına gerek kalmadığından İcra İflas Kanunu 88/6 maddesi gereğince yediemin aracılığıyla satış işlemleri yapılmaya çalışılmaktadır. Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği'ne göre yedieminler araçlardan kıymet takdir edilen tutar üzerinden yalnızca yüzde 30 miktarında otopark ücretini almaktadır. Araçlar bu yüzde 30 alacak miktarını aşacak kadar uzun süreler depolarda kalmaktadır. Bunun üzerindeki tutarlar yönünden yediemin depoları iş ve emeğinin karşılığını bu noktada alamamaktadır. Alacaklı alacağının tahsiline kavuşamazken, borçlu da alacaklı mercilerin çokluğundan dolayı araçları depolarda kaderine terk etmektedir. Aracın depolarda beklemesinde en çok zarara uğrayan taraflardan biri yedieminler."