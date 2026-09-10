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Tesislerde büyük kavga! Noa Lang kadro dışı bırakıldı

Tesislerde büyük kavga! Noa Lang kadro dışı bırakıldı
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Noa Lang, Napoli'ye dönüşünün ardından teknik direktör Massimiliano Allegri ile karşı karşıya geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Hollandalı futbolcu, son taktik idmanda yedek kaldığını görünce Allegri ile sert bir tartışma yaşadı ve Arsenal maçının kadrosuna alınmadı.

  • Noa Lang, Napoli'nin Arsenal karşılaşması kadrosuna alınmadı.
  • Lang'ın kadro dışı bırakılmasının nedeni, son taktik antrenmanda yedek kalacağını öğrenince teknik direktör Massimiliano Allegri ile yaşadığı tartışma olarak gösterildi.
  • Yaşanan tartışmanın ardından Napoli yönetimi ve Allegri'nin kararıyla Noa Lang kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Noa Lang, kiralık döneminin sona ermesinin ardından Napoli'ye döndü.

Teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getiren Napoli'de Hollandalı futbolcunun Arsenal karşılaşmasının kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Lang'ın kadroya alınmamasının arkasındaki nedenin ise takımın son antrenmanında yaşanan olay olduğu öne sürüldü.

YEDEK KALDIĞINI GÖRÜNCE ALLEGRI İLE TARTIŞTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Noa Lang, Arsenal maçı öncesindeki son taktik antrenmanda yedek kulübesinde olacağını fark edince Allegri ile sert bir tartışma yaşadı. İkili arasındaki gerilimin tesislerde büyüdüğü ve yaşananların ardından kulüp yönetiminin de devreye girdiği belirtildi.

ARSENAL MAÇININ KADROSUNA ALINMADI

Yaşanan tartışmanın ardından Napoli yönetimi ile Allegri'nin aldığı karar doğrultusunda Noa Lang kadro dışı bırakıldı. Hollandalı futbolcu bu nedenle Arsenal karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye dönen Lang'ın, Allegri ile yaşadığı bu gerilimin ardından takımdaki geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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