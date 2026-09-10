Antalya’da 65 yaşındaki kadının darp ve cinsel saldırının oluşturduğu stres sonucu hayatını kaybettiği iddiası

Antalya'da, yaklaşık 3 yıl önce ameliyat olan arkadaşını ziyaret etmek için gittiği evde darbedilip cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen 65 yaşındaki Hatice Temel hayatını kaybetti. Adli Tıp raporunda, darp ve cinsel saldırının oluşturduğu stresin Temel'in kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği ve ölümle saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu belirtildi. Bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Ş. E. (74) hakkında savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken aile, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bugün benim annem, yarın başkasının annesi ya da kız kardeşi" dedi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Avdan Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Hatice Temel, 10 Kasım 2023 sabahı hayvanlarını otlatmak için dağlık bölgeye götürdükten sonra köye döndü. İddianameye göre Temel, köy içerisinde Ş. E.'nin evinin yakınından geçtiği sırada, ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için eve girdi. Ş. E.'nin, eşinin evde bulunmamasını fırsat bilerek Temel ile cinsel ilişki yaşamak istediği, Temel'in bunu kabul etmeyerek direnmesi üzerine onu darp edip nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Temel, evin girişindeki holde hayatını kaybetti.

"Vurdum kafasına, öldürdüm"

İddianamede, olay tarihinde 71 yaşında olan Ş.E.'nin daha sonra evden çıktığı ve ekmek dağıtımı yapan Yakup T. ile karşılaştığında Hatice Temel'i kastederek, "Vurdum kafasına, öldürdüm" dediği belirtildi. Yakup T.'nin evin içine baktığında Temel'i sırtüstü ve hareketsiz halde gördüğü, ardından yakınlarına haber verdiği kaydedildi. Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Hatice Temel'den alınan örneklerin Ş.E.'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtilirken, tespit edilen yaralanmaların tek başına ölüme neden olabilecek nitelikte olmadığı ancak Temel'in maruz kaldığı darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin mevcut kronik kalp ve damar hastalığını tetiklediği, ölümün ani kalp durması sonucu meydana geldiği belirtildi. Temel'in ölümü ile maruz kaldığı darp ve nitelikli cinsel saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu değerlendirildi.

Sanık suçlamayı reddetti

Ş.E.'nin soruşturma aşamasındaki ifadelerinde cinsel saldırı suçlamasını reddettiği, Temel'in kıyafetlerini çıkarmadığını, onu ilişkiye zorlamadığını ve öldürme niyetinin bulunmadığını savunduğu belirtildi. Sanığın, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde Temel'in yanağına eliyle iki kez vurduğunu ve ardından kaçtığını söylediği, Temel'i tanımadığını ve aralarında komşuluk ilişkisi bulunmadığını ileri sürdüğü kaydedildi.

1 yıl tutuklu kaldı

Hatice Temel'in ölümünün ardından Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay günü gözaltına alınan Ş. E., "mağduru bitkisel hayata girdirecek veya öldürecek şekilde cinsel saldırı" suçundan Korkuteli Sulh Ceza Hakimliğince 10 Kasım 2023 tarihinde tutuklandı. Sanık, bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra 14 Kasım 2024 tarihinde aynı hakimlik tarafından tahliye edildi.

Dosya, suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle Antalya Adliyesi'ne gönderildi. Ş. E. hakkında hazırlanan iddianame Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. İddianameyle birlikte sanığın yeniden tutuklanması talep edildi ancak mahkeme bu talebi reddederek adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. "Mağduru bitkisel hayata girdirecek veya öldürecek şekilde cinsel saldırı" suçundan tutuksuz yargılanan Ş. E. hakkındaki davanın 7'nci duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Ş.E.'nin, 'nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanığın gözaltında ve tutuklu geçirdiği sürenin de verilecek cezadan düşülmesini istedi. Karar verilmesi beklenen 8'inci duruşma ilerleyen günlerde görülecek.

"Hükümle beraber tutuklanmasını talep ediyoruz"

Sanığın adli kontrol tedbirinin sürdüğünü belirten avukat Beyza Keser, "2023 Kasım ayında Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma 1 yıl sürmüştür. Sanık soruşturma aşamasında 1 yıl tutuklu kalmış ancak soruşturmanın 1 yılı geçmesi ve soruşturma evresi için öngörülen maksimum tutukluluk süresi dolması sebebi ile tahliye edilmiştir. Ağır ceza görev alanına giren suçlar olması nedeniyle dosya Antalya Adliyesine gönderilmiş ve iddianame ile beraber kovuşturma aşamasında sanığın tutuklanması savcı tarafından talep edilmişse de ; Antalya 1. Ağır ceza mahkemesi tarafından sanık tutuklama talebi reddedilmiş ve adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. 2 yıldır devam eden mahkeme son celsesinde savcılık mütalaasını vermiştir ve Mütalaasında : sanığın maktule yönelik nitelikli cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği, sanığın cinsel saldırı eylemlerinin etkisi ve sonucunda maktulün öldüğü ve böylelikle sanığın nitelikli cinsel saldırı sonucunda ölüme neden olma suçunu işlediği anlaşılmış olduğundan; sanık, nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma suçundan dolayı eylemlerine uyan TCK. 102/5 (nitelikli cinsel saldırı) kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmiştir. Sanık hala adli kontrol tedbiri devam etmekte ve son celse dosyanın karara çıkması beklenmektedir. Sanığın; mağduru öldürecek şekilde cinsel saldırı eylemi nedeniyle en üst hadden ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve hükümle beraber tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

"Bugün benim annem, yarın başkasının annesi"

Hatice Temel'in kızı Durdu Tulum, olayın ardından yaklaşık 3 yıldır adliye koridorlarında olduklarını belirterek, "10 Kasım 2023'te bir telefon geldi. Annemin hayatını kaybettiğini, köyde bir kişinin ona saldırarak cinsel saldırıda bulunduğunu söylediler. O günden bu yana adliye koridorlarındayız, bir sonuç bekliyoruz. Annem, sanığın ameliyat olan eşine geçmiş olsun ziyaretine gitmiş. Eşinin evde olduğunu söylüyor ama eşi evde olmadığı için anneme saldırıyor. Cinsel istismarda bulunuyor. Ondan sonra 'Hatice Temel'i öldürdüm' diye herkese öyle söylüyor. Kuzenlerim geliyor, evin içine giriyorlar. Kapının önünde annemin cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Çok büyük bir acı. Ölüm olabilir ama böyle bir şey asla kabul edilemez. Biz hukuk sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesini, ceza almasını, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bugün benim annem, yarın başkasının annesi ya da kız kardeşi. Hiç kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Annem, kendi emeğiyle geçinen bir kadındı"

Temel'in oğlu Turgut Temel ise sanıkla aynı mahallede yaşadıklarını belirterek, "Sanık tutuksuz şekilde köye geliyor, gidiyor. Aynı köydeyiz; düğünde, bayramda istemeden de olsa karşılaşıyoruz. Kanımız kabarıyor ama sabrediyoruz. Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Annem köyde tek başına yaşayan, kendi emeğiyle geçinen, bize ve torunlarına destek olan bir kadındı. Ailemizin ve mahallemizin sevilen bir ismiydi. Sanığın eşi annemin okul arkadaşıydı, onu ziyaret etmek için gitmişti. Biz davanın peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı