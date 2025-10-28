Doğu ve Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanıyor
Diyarbakır, Siirt, Batman, Elazığ, Mardin ve Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.
Diyarbakır'da Valilik önündeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdulselam İnceören, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Siirt
Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tören alanındaki öğrencilerle bir araya gelen Vali Kemal Kızılkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Batman
Batman'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ekrem Doğan, protokol üyeleri, kamu kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.
Elazığ
Elazığ'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve gaziler katıldı.
Mardin
Mardin'de Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende, Vali Tuncay Akkoyun ve 5. Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan,İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Bingöl
Bingöl'de Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Vali Ahmet Hamdi Usta, Garnizon Komutanı 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.