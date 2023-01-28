Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı için geri sayım başladı! Prof. Dr. Yusuf Yılmaz: Bu toprakların gençlerimize ihtiyacı var

17-18 Mart 2023'te ilk kez Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Rize'de gerçekleştirilecek Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Fuar hazırlıklarına yönelik açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Çalışan, üreten ve bu topraklara, ilimize, bölgemize ve ülkemize katkı sunmak isteyen tüm gençlerimizi Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na bekliyoruz" dedi.

"Yetenek Her Yerde" sloganıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 4'üncüsü düzenlenecek olan Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı, 17-18 Mart 2023'te ilk kez Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ev sahipliğinde Rize'de gerçekleştirilecek.

6 PAYDAŞ ÜNİVERSİTE DE DESTEK VERECEK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek fuara, Artvin Çoruh Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi olmak üzere 6 paydaş üniversite de destek verecek.

200'den fazla özel sektör ile kamu kurumu, 20 bini aşkın öğrenci ve mezunun katılımı hedeflendiği 4. Doğu Karadeniz Fuarı'nda (DOKKAF'23); mülakat ortamlarından çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panel ve atölye çalışmalarından, simülasyon programları ve söyleşilere kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Fuarda ayrıca öğrenci ve mezunlara; staj yapma, işveren beklentilerini anlama, piyasadaki son gelişmeleri öğrenme, iş görüşmeleri gibi fırsatlar da sunulacak.

Fuar hazırlıklarına yönelik açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize'de ilk kez gerçekleştirilecek olan fuarın geniş katılımla gerçekleştirileceğini söyledi. Prof. Yılmaz, etkinliklerde öğrenci, mezun, işveren ve üniversiteleri bir araya getireceklerini ve hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.

"BU TOPRAKLARIN GENÇLERİMİZE İHTİYACI VAR"

"Çalışan, üreten ve bu topraklara, ilimize, bölgemize ve ülkemize katkı sunmak isteyen tüm gençlerimizi Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na bekliyoruz" diyen Rektör Prof. Dr. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'İnsanın hayali olmadan hedefi olamaz' her şey bir hayalle başlar, bizler de gençlerimizle, onların hayallerindeki firma, kurum ve kuruluşları buluşturarak hayallerine giden yolda katkı sunmak istiyoruz" dedi.

HEM İŞ SEKTÖRÜ HEM DE ÖĞRENCİLER İÇİN FIRSAT

Bu tür etkinliklerin hem iş sektörü hem de öğrenciler açısından bir fırsat olduğunu söyleyen Yılmaz, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarını 17-18 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşecek Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'na davet etti.