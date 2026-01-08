Haberler

Doğu Anadolu'nun güney ve batısı için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yarın kuvvetli kar yağışının etkili olacağına dair uyarıda bulundu. Erzincan, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Batman'ın kuzeyi ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzincan ve Tunceli'de, öğle saatlerinden itibaren Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Batman'ın kuzeyi ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda kuvvetli kar, yükseklerinde yoğun kar şeklinde beklenen yağışların cumartesi günü sabah saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
