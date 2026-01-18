Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışları beklendiğini duyurdu. Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van ile Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde yoğun kar yağışlarının yaşanacağı belirtilirken, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın akşam saatleri arasında Hakkari il geneli, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Bitlis ve Van'ın güney ilçeleriyle Batman'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
Ayrıca, Batı Karadeniz'de devam eden kar yağışlarının ise Kastamonu'nun kuzeyiyle Bartın'ın doğusu ve Sinop'un batısında da kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun olması öngörülüyor.
Kuvvetli kar yağışı nedeniyle başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.