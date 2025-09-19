Doğu Anadolu Bölgesi'nde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Tunceli ve Kars'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiir okundu.

Tören sonrası gazi ve şehit yakınları, kurum müdürleri, protokol ve katılımcılar, "Kahramanlar Kardeşlik Yolunda" etkinliği kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan Yakutiye Medresesi'ne kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yürüyüş yaptı.

Mesci, törende Sakarya Meydan Muharebesi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştirdiğini ve bugünün Türk devletinin kuruluş yolunu açtığını belirterek, vatanın bölünmez bütünlüğüne, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanlarını akıtmaya, canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyledi.???????

Ardahan

Ardahan'da Valilik önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Vali Hayrettin Çiçek ve diğer ilgili kurumlar ile gaziler çelenk sundu.

Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir'in konuşma yaptığı törende, bugünün gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hatif yağmurun etkili olduğu programda Kongre Caddesi'nde yürüyüş yapıldı.

Daha sonra Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaret edildi.

Ağrı

Ağrı'daki Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve belediye çelengi sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Vali Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ve gaziler, daha sonra Hava Şehitliği Anıtı'nda dua edip mezarlara karanfil bıraktı.

Erzincan

Erzincan'da belediye binası önünde düzenlenen törende Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muhrip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra protokol üyelerince Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi.

Iğdır

Iğdır'da Millet Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kütüphanenin konferans salonunda devam eden programa Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütün, protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Günün önemine dair konuşmaların yapıldığı programda şiirler okundu.

Tunceli

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve il protokolü, Gaziler Günü dolayısıyla Valilik tarafından düzenlenen kahvaltı programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Aygöl, daha sonra Valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneğini de ziyaret eden Aygöl, gazilerle sohbet etti.

Çemişgezek ilçesinde de Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair mesajlar okundu.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki tören, Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıkamış Şubesi Temsilcisi Ahmet Cengiz, yaptığı konuşmada, bugünün vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için canlarını hiçe sayan kahraman gazilerin günü olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, ilçedeki şehitlikleri ziyaret ederek dua okudu.

Etkinliklere Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Dikmen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, siyasi parti ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.