'Doğa Öncüleri Gençlik Programı'na katılan çocuklar doğa dostu projeler üretti

6 farklı ilden 16 okulun ağırlandığı Ulusal Gençlik Konferansı'nda öğrenciler projelerini anlatarak en çok etki yaratan kategorilerinde ödüllerini aldı. QNB Finansbank ev sahipliğinde Kristal Kule'de gerçekleşen etkinliğe, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Berber, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, WWF- Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ve QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan katıldı.

10 BİN ÇOCUĞA ÇEVRE KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ

'Doğa Öncüleri Gençlik Programı'nda geçen yıl 10 bin çocuğa çevre konularında eğitim verildi. Bu eğitimler sonunda çocukların hazırladıkları çalışmalar arasından seçilen projeler Ulusal Gençlik Konferansı'nda en çok etki yaratan kategorilerinde verilen ödüllerin sahibi oldu. Konferansta yazar Defne Ongun Müminoğlu da gençlerle doğa üzerine sohbet etti.

2022-2023 eğitim döneminde QNB Finansbank desteğiyle yürütülen programda; 10 ilde 10 bin öğrenciye, Sürdürülebilir Gıda ve Gıda Atıkları, Tatlı Su ve Denizler, Biyoçeşitlilik, Yaban Hayatı ve Doğa, Plastikler ve İklim ve Enerji başlıklarında eğitim verildi ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirildi.

"27 İLDE 2 BİN OKULA ULAŞMIŞTIR"

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ahmet Berber yaptığı açılışında yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

"Bugün burada doğayı korumanın önemini benimsemiş, bunun için mücadele etmiş, doğa koruma projelerine imza atmış finalist öğrenci ve öğretmenlerimizle bir aradayız. 2019 yılından bu yana Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen Doğa Öncüleri Gençlik Programı, 27 ilde 2 bin okula ulaşmıştır. Doğa Öncüleri Gençlik Programı, gençlerin kendi çevrelerini, sonra da toplumu dönüştürebilecekleri doğa koruma projelerinin gerçekleştirilmesine vesile olmaktadır. Programın yürütücüsü Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na (WWF) sundukları özverili çalışmalarından dolayı ve bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan proje finansörü QNB Finansbank'a da süreçteki destekleri için teşekkür ederiz. Birlikte çalışarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabiliriz."

DOĞAL KAYNAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN YARATICI ÇÖZÜMLER ÜRETMELERİNİ SAĞLAMAK İSTEDİK

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise konferansta yaptığı konuşmada:

WWF-Türkiye olarak 4 yıldır Doğa Öncüleri Gençlik Programı'nı beraber yürüttükleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na ve bu yıl programın destekçisi olan QNB Finansbank'a teşekkür ederek başladı. Pasinli ayrıca, "Gençlerimizi dünyayı koruma ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etme konusunda teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz bir girişim olan Doğa Öncüleri Programı genç nesillerin doğa koruma bilincini artırmak, doğal kaynaklarımızı korumak için yaratıcı çözümler üretmelerini sağlamak ve toplumumuzun geleceğini daha sürdürülebilir hale getirmek için onları cesaretlendirmeyi hedeflemektedir." dedi. 6 yıl önce 6 okulda başlayan Doğa Öncülerinin şu anda 27 ile ve 2.000 okula ulaştığını hatırlatan Pasinli, programın başarısının anahtarının gençlerin doğa koruma konusundaki istek ve kendilerine güvenleri ile onlara rehberlik eden öğretmelerinin yanı sıra kamu, STK ve özel sektör arasındaki iş birliği olduğunu vurguladı.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan ise yaptığı konuşmada aydınlık bir geleceğin anahtarının çocuklar olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"QNB Finansbank olarak 2015 yılından bu yana tüm kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, eğitimlerine katkı sağlamak üzere yürütüyoruz. Bunun için Minik Eller Büyük Hayaller Platformu'muzu kurduk ve o günden bugüne kadar 600 binden fazla çocuğumuza, matematikten kodlamaya, iklim farkındalığından kültür-sanat, dramaya kadar birçok alanda eğitim desteği verdik. 1 yıl önce, WWF-Türkiye'nin, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Doğa Öncüleri Gençlik Programı'nın destekçisi olduk. " şeklinde konuştu.

HATAY'DAKİLER TÜM ZORLUKLARA KARŞI DEVAM ETTİ

Ömür Tan, "Projemizin lansmanını da 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi ile büyük yara alan Hatay'da, Ocak ayında Hatay Defne Yeşilpınar Ortaokulu'nda gerçekleştirdik. Bugün Yeşilpınar Ortaokulu öğrencilerimiz de yanımızda. Onlar tüm zorluklara karşın projeleri için çalışmaya devam ettiler. Çocuklarımızı kutluyorum. Proje kapsamında 10 yeni ilde bin okulda 10 bin öğrenciye daha eğitim verildi. Projeye dahil olan öğrenciler, 'Yaban Hayatı Korucuları', 'Su Melekleri', 'Plastik Avcıları', 'Gıda Savaşçıları' ve 'Karbon Tutucuları' başlıkları altında yenilikçi ve dönüştürücü projeler ürettiler. Bugün de finale kalan projeleri dinlemek üzere buradayız" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİ, BİZİM YOLUMUZU AYDINLATACAK"

Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerine, WWF-Türkiye yetkililerine ve QNB Finansbank ekibine teşekkürlerini sunan Tan, "QNB Finansbank olarak, iklim farkındalığını iş yapış şekillerimizin ve operasyonlarımızın odağına koyduk ve banka olarak geleceğimiz için bir dönüşüm yolculuğuna çıkarak Dünyayla1 olma sözü verdik. Dünyayla1 vizyonumuz doğrultusunda attığımız adımlarda, sürdürülebilirlik odağındaki çalışmalarımızda çocuklar bizim için her zaman öncelikli. Çünkü çocuklar, geleceğin liderleri, geleceğin karar vericileri. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve refah bir geleceğin inşasında onların sorumlu ve yaratıcı fikirleri temeli oluşturacak. Hep birlikte çocuklarımıza daha adil ve yaşanabilir bir gelecek sunmak için Dünyayla1 olup çalışmaya devam edelim. Çocuklarımızın hayalleri, bizim yolumuzu aydınlatacak" diye sözlerine devam etti.

"PROJEYİ YAPARKEN FARKINDALIĞIMIZ ARTTI"

Konferansa Güneşli Ortaokulu'ndan katılan 13 yaşındaki Esmanur Çakmak, "Projemiz 'Kuşlara Farkındalık Yaratmak'. Kuş türlerini tanıtmak istedik. Bu süreçte kuşları gözlemledik, fotoğrafladık. Belgeselcilerle iletişime geçtik. Onlarla röportaj yaptık. Göllere gittik. Küçükçekmece Belediyesi'ne bir söyleşi düzenledik. Bu proje vesilesiyle ben ve arkadaşlarımın farkındalığı arttı. Buradaki diğer okulların projelerini de çok beğendim" dedi.

İSTANBUL, İZMİR, RİZE, GAZİANTEP, KASTAMONU VE HATAY'DAN GELDİLER

'Doğa Öncüleri Gençlik Programı' çerçevesinde eğitimleri tamamlanan çocuklar 'Ulusal Gençlik Konferansı'nda projelerini sunarak ödüllerin sahibi oldu. İstanbul, İzmir, Rize, Gaziantep, Kastamonu, ve Hatay'dan konferans için gelen öğrenciler, doğanın korunması amacıyla yorumladıkları projelerini katılımcılara sundu.

PROJE KAPSAMINDA KONFERANSA KATILAN OKULLAR VE PROJELER ŞUNLARDIR:

Şehit Cengiz Topel Ortaokulu (Gaziantep) 'İşlevsiz Atık Kahramanları' Projesi

Mehmet Akif İnan Ortaokulu (İstanbul) 'İstanbul'un Martıları ve Yunusları' Projesi

Kastamonu Kurucaören Ortaokulu 'Köyümüz, İlimiz ve Ülkemizin Biyoçeşitliliğine Sahip Çıkıyoruz: 'Ilgaz Orkidesi' Projesi

İBB Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu 'Öldürme Yaşat' Projesi

Hazar Çaysan Ortaokulu (Rize) 'Mandalinalar Ölmez Şekil Değiştirir.' Projesi, Reşat Turhan

Ortaokulu (İzmir) 'Değişen İklim Dönüşen Su' Projesi

Emlak Kredi Bankası Ortaokulu (İstanbul) 'Plastik Ayak İzini Azalt' Projesi

Güneşli Ortaokulu (İstanbul) 'Kuş Dedektifleri' Projesi

Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu (İzmir) 'Karbon Ayak İzimi Küçültebilirim Farkındalığı' Projesi

Mediha Mahmutbey Ortaokulu (İzmir) 'Yağmurla Gelen Hediye' Projesi

Lütfi Erçin Ortaokulu, Argem Ortaokulu (İstanbul) 'Gönülden Tohuma' Projesi

Büyük Kılıçlı Ortaokulu (İstanbul) 'Susuz Tarım (Hügelkültür), Kompost, Yağmur Suyu Hasadı' Projesi

Özel Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Ortaokulu (İstanbul) 'Gıda İsrafını Azaltmanın Renkli Yolları' Projesi

Eyüboğlu Eğitim Kurumları (İstanbul) 'Yağmurla Aydınlat' Projesi

Yeşilpınar Ortaokulu (Hatay) 'Can Dostlar' Projesi