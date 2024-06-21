Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, 9'u ağır 43 kişi yaralandı.

RÜZGAR NEDENİYLE ALEVLERİN ŞİDDETİ ARTTI

Gece saatlerinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YETKİLİLER BÖLGEYE GİTTİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Çınar ilçesinde yangın çıkan bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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OLAYLA İLGİLİ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." sözleriyle olayın araştırıldığını kaydetti.

"MÜDAHALEDE GEÇ KALINDI" İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Diyarbakır Barosu, yangının çıkış sebebi ve müdahalede geç kalındığı iddialarına ilişkin etkin soruşturma yapılması için Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DİYARBAKIR'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangınında hayatını kaybeden diğer 3 kişinin de ismi belli oldu. Diyarbakır'da yaşamını yitiren 3 kişinin Mehmet Buğdaycı (19), yeğeni Abdurrahman Buğdaycı (18) ve İsmail Yardımcı olduğu ifade edildi. Ölenlerin yakınları cenazeleri teslim almak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde geldi.

"HAYVANLARINI KURTARMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİLER"

Mehmet ve Abdurrahman Buğdaycı'nın yakını ve görgü tanığı İbrahim Eren, otopsi işlemlerinin bitmesini beklediklerini belirterek, "Köksalan köyündenim. Yangın gece saatlerinde aniden şiddetli bir rüzgarın çıkmasıyla elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla kıvılcımlar otlara düştü. Otlar da tutuşunca, fırtınanın oluşmasıyla yangın ekili alanlara yayıldı. Köylüler kendi müdahaleleriyle söndürmeye çalıştı. Komşu köylere haber verdik. Zaten yangın büyüyünce bütün köylere yayıldı. Herkes kendi köyünde meşgul olmak zorunda kaldı. Olay tamamen kontrolden çıktı. Ben 2 tane yakınımı kaybettim. Bunlar çobandı. Koyunlarını yangından kurtarmaya çalışırken kendileri de yangın içerisinde kaldı. Hayvanlarımız telef oldu. Onlarda maalesef hayatını kaybetti. Kesinlikle anız yangını diye bir durum ortada yok. Ben olayın ilk görgü şahitlerinden biriyim. Çocuğum da beni uyararak tellerin birbirine değdiğini, yangının çıkacağını söylemesi üzerine ben de pencereden başımı çıkardığımda o kıvılcımlar olduğu gibi yere düştü. Yangın çok kısa sürede köyün her tarafını sardı" dedi.