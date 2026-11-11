Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Elazığ'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Diyarbakır, Şırnak, Siirt ve Elazığ'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde fidan dikimi yapıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi yanındaki alanda düzenlenen etkinlikte, Vali Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

Vali Zorluoğlu, programda yaptığı konuşmada, ormanların korunması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen önemli bir etkinlik vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinlikte fidanların toprakla buluşturulacağını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"'Yeşil vatan', tüm orman varlıklarımızın, doğal kaynaklarımızın, biyolojik çeşitliliğimizin, ekosistemlerimizin korunarak gelecek nesillere, güzel yavrularımıza emanet edilmesini anlatan çok önemli bir kavram. Buna hep beraber sahip çıkmalıyız. Çevremize hep beraber sahip çıkmalıyız. Ormanlarımızı mutlaka koruyup geliştirmeli ve yeni fidanlarla desteklemeliyiz. Diyarbakır'da şu anda toplam alanın yüzde 24'ü orman. Bunun da bir bölümü nitelikli, bir bölümü daha niteliksiz diyebileceğimiz orman. Çabalarımız devam ediyor."

Etkinlikte, eş zamanlı olarak 17 ilçede toplam 21 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Şırnak

Şırnak'ta "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla İkizce köyü mevkisinde fidan dikim töreni yapıldı.

Vali Birol Ekici, programda yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında ilde yaklaşık 8 bin fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Orman zengini bir ülke olduklarını ve dünyaya nefes olduklarını dile getiren Ekici, " Şırnak'ın yüzde 43'ü ormandır. Vatandaşlarımızı ormanlarımıza sahip çıkmaya, ormanlarımızdan faydalanmaya aynı zamanda onu korumaya davet ediyorum. Aynı zamanda tüm doğayı korumak zorundayız. Bunun için tüm kamu kurumları işbirliği yapmış durumdadır." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da yeşil alanları, fidan ve ağaç dikimlerini önemsediklerini, her fırsatta kenti yeşillendirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Etkinlikte, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler fidan dikti.

Siirt

Siirt'te merkez Akyamaç köyünde oluşturulan ağaçlandırma sahasında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Vali Kemal Kızılkaya, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla bu yıl ülke genelinde olduğu gibi Siirt'te de fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Ağaçlandırma çalışmalarında en önemli unsurun birlik ve beraberlik olduğunu belirten Kızılkaya, "Bugün toprakla buluşturacağımız fidanlar, geleceğimize atılmış çok kıymetli bir adım olacak. Yıl sonuna kadar 56 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Siirt merkez ve 6 ilçede eş zamanlı olarak 7 bin fidanın toprakla buluşturulacağı bildirildi.

Daha sonra fidanlar toprakla buluşturuldu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Elazığ

Elazığ'da Orman Bölge Müdürlüğünce 11 lokasyonda düzenlenen etkinliklerde, 20 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Hüseynik ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, mehteran takımı gösteri sundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından alanda 2 bin 26 fidan toprakla buluşturuldu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, orman teşkilatının ülkenin her yerinde orman yangınlarıyla mücadele ederken cansiperane çalıştığını belirtti.

Bu duruma meslek hayatı boyunca birçok kez şahit olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Son 23 yıl içerisinde sadece ilimizde 23 milyondan fazla fidan toprakla buluştu. Dolayısıyla da önümüzdeki yıllarda yine aynı rakamlara ve hedeflere ulaşma doğrultusunda büyük bir azim ve kararlılık içerisindeyiz." diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı da ülkede ağaç ve orman sevgisinin geliştirilmesi ve toplumda duyarlılık oluşması amacıyla her yıl 11 Kasım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlandığını anımsattı.

Bu doğrultuda bugün 81 ilde binlerce fidanın toprakla buluşturulacağını dile getiren Arpacı, şunları kaydetti:

"Etkinliklerle bir taraftan yediden yetmişe toplumun bütün kesimlerinin toprak ve yeşille buluşması hedeflenirken diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarının dünyaya ve kamuoyuna duyurulması, dikkatleri ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek, gelecek nesillerimize de ağaç ve orman sevgisinin aşılanması amaçlanmaktadır."

Kaynak: AA