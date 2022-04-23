DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da yunus timlerinde görev alacak 19 polise sertifika verildi

- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:

-" Diyarbakır, son 40 yılın en huzurlu ve en güvenli dönemini yaşıyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alacak olan ve eğitimlerini tamamlayan motosikletli yunus polislerinin sertifika törenine katılan Vali Münir Karaloğlu, organize suç çeteleri mücadele vurgusu yaptı. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'da hiç kimse, oluşturduğu çetelerle vatandaşın malını mülküne çökerek canına zarar vererek bir eylem yapamayacak. Onların biz karşısında olacağız. Devlet olarak, güvenlik birimlerimiz, kolluk birimlerimiz olarak karşılarında olacağız "dedi.

Kayapınar ilçesinde Diyarbakır Stadyumu yanında düzenlenen "Motosikletli Yunus Polis Timleri Temel Eğitimi Sertifika Töreni'nde eğitimini tamamlayan 2'si eğitmen 19 polise sertifikaları verildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Vali Karaloğlu, Diyarbakır'ın son 40 yılın en huzurlu ve en güvenli dönemini yaşadığını belirtti. Bunda başta Cumhurbaşkanının kararlı duruşu, talimatları, liderliğinin çok önemli katkısı olduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, "Bakanımızın gayretleri, kolluk kuvvetlerimizin, jandarmamızın, polisimizin, askerimizin, istihbarat teşkilatımızın çok büyük fedakarlıkları var. Allah'a hamdolsun. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu ama bugün hem Türkiye'nin diğer şehirlerinde hem Diyarbakır'da bir huzurumuz var. Bitti mi? Kolluk kuvvetlerinin işi bitti mi? Hayır, kolluk kuvvetlerinin işi belki çeşitlendi. Geçmişte çok büyük oranda bir konuya odaklanmıştık, şimdi artık odaklanmamızı genişletiyoruz. Artık Diyarbakır bir huzur şehri. Bunu biz biliyoruz da Diyarbakır'da yaşayanlar, Diyarbakır'a dışarıdan bakanlar bunu görebiliyor mu? Algımız düzeldi mi? Buna evet demek çok mümkün değil. Hala algımızda problem var. O zaman bizim daha çok çalışmamız, yapacağımız çok iş var" dedi.

"Organize suç çeteleri ile mücadele sürecek"

Uyuşturucu ile mücadele, organize suç çeteleri ve tefecilikle mücadele konusunda sıkı tedbirler ve çok önemli operasyonlar yaptıklarını dile getiren Vali Karaloğlu, "Şimdi terörle bir yere geldik. Diğer suçlar da Diyarbakır'ı çok sıkıntıya uğratan, şimdi birkaç suç grubundan bahsedeceğim son dönemde, il emniyet müdürlüğümüzün, il jandarma komutanlığımızın üzerinde ağırlıkla durduğu bir uyuşturucuyla mücadele. Bundan sonra daha çok odaklanacağımız alanlardan bir tanesi uyuşturucuyla mücadele. İkinci suç türü yine Diyarbakır'da çok can yakan, çok aile dağıtan yasa dışı bahis suçları. Yakın bir zamanda önemli bir operasyon yaptık. Sadece Diyarbakır'ı değil, İstanbul'u bile kurtaracak. İstanbul'daki bu işlerin beyni sayılabilecek topladığımız çok önemli bir operasyon oldu. Devamı gelecek. Yine Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde daha çok olmak üzere bir tefecilik problemimiz var maalesef. Geçtiğimiz günlerde büyük bir tefecilik operasyonumuz oldu. Ama yenileri sırada ve bununla da amansız bir mücadelemiz var. Dördüncü suç türü organize gruplar, çete dediğimiz Diyarbakır'da maalesef bu terör olaylarının azalmasından, oluşan rahat ortamdan da belki fırsat bilip, bu organize suçlarda da maalesef bir nebze artış var. Onların üzerine de gidiyoruz, gideceğiz. Diyarbakır'da hiç kimse, oluşturduğu çetelerle vatandaşın malını mülküne çökerek canına zarar vererek bir eylem yapamayacak. Onların biz karşısında olacağız. Devlet olarak, güvenlik birimlerimiz, kolluk birimlerimiz olarak karşılarında olacağız" diye konuştu.

"Diyarbakır'ı herkesin yaşamak isteyeceği bir kente el birliğiyle dönüştüreceğiz"

Diyarbakır'da artık motosikletli motorize ekiplerimizin sayısı 40'ın üzerinde var. İnşallah Bakanımız, Emniyet Genel Müdürümüz 20 motosiklet daha gönderince 60'ı geçeceğiz. Bu ekiplerimizle önleyici kolluk dediğimiz suçun işlenmesine engel olacak. Hırsızlığı engelleyecek, uyuşturucu satışını engelleyecek. Kadına karşı şiddet oluşmadan engelleyecek tedbirleri Diyarbakır'da arttırmış olacağız. Diyarbakır bugün kazanmış olduğumuz bu huzur, güven ortamının üzerinde gerçekten herkesin yaşamaktan mutlu olduğu, yaşamak isteyeceği bir kente el birliğiyle dönüştürmüş olacağız. Sertifika alanları kutluyoruz, yeni motosikletlerimizin da hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan motosikletli yunus polislerine sertifikaları verilirken, yunus polislerinin yapmış olduğu gösteri sonrası toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle tören son buldu.

Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, emniyet müdür yardımcıları ve çok sayıda polis katıldı.