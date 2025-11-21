Haberler

Barajdan çıkanlar tüyler ürpertti! Hemen dışarıya çıkarılıp yakıldı

Barajdan çıkanlar tüyler ürpertti! Hemen dışarıya çıkarılıp yakıldı
Barajdan çıkanlar tüyler ürpertti! Hemen dışarıya çıkarılıp yakıldı
Diyarbakır'da eğitim için baraj gölüne dalış yapan itfaiyeciler, büyü amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çeşitli malzemeler buldu. Ekipler, su altında topladıkları nesneleri kıyıya çıkarıp yaktı.

Diyarbakır'da eğitim için baraj gölüne dalış yapan itfaiyeciler, 'büyü' için kullanıldığı değerlendirilen malzemeler buldu.

Eğil Baraj Gölü'ne eğitim amacıyla bugün dalış yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama-kurtarma ekibi, su altında çöplerin yanı sıra 'büyü' için kullanıldığı değerlendirilen; aralarında at nalı, üzerinde Arapça yazılar bulunan malzemelerle karşılaştı. Ekipler, malzemeleri kıyıya çıkarıp yaktı.

