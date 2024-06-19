Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığına Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından ödül

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen hac organizasyonuna ödül verildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının düzenlediği ödül törenine katıldı ve En Disiplinli Hac Organizasyonu kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen hac organizasyonuna ödül verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"ne katıldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, Bakanlık yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, Diyanet İşleri Başkanlığı "En Disiplinli Hac Organizasyonu" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Erbaş, ödülü, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er Rabia'nın elinden aldı.

Törende Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığına geçen yıl aynı törende "Hacılarına En Fazla Hizmet Çeşitliliği Sunan Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülü verilmişti.

Türkiye, 8-11 Ocak 2024'te Cidde'de düzenlenen hac fuarında da İslam ülkeleri hac organizasyonlarının 2024 yılı haccına hazırlık, fuara katılım ve etkili hizmet sunumu yönleriyle yapılan değerlendirme sonucunda "En etkin ülke" kategorisinde birincilik ödülünü almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan Ali Erbaş Türkiye Hac Dünya Güncel Haberler

Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

 Batman Hasankeyf'te bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi! Girişler kapatıldı

Batman Hasankeyf'te bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi! Girişler kapatıldı

 Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Partili isimden çok tartışılacak 'ötanazi' ifadesi

Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Partili isimden çok tartışılacak "ötanazi" ifadesi

Bakmadan Geçme

EURO 2024 C Grubu Puan Durumu! C Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 C Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak? EURO 2024 B Grubu Puan Durumu! B Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 B Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak? EURO 2024 A Grubu Puan Durumu! A Grubu'nda 1. ve 2. kim? EURO 2024 A Grubu'nda 3. ve 4. kim olacak? Almanya Macaristan maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Macaristan EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? Hırvatistan Arnavutluk maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hırvatistan Arnavutluk maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Nedim Bajrami hangi takımda, nerede oynuyor? Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Nedim Bajrami kimdir? TRT 1 canlı maç izle! (4K) ALMANYA-MACARİSTAN CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Hırvatistan Arnavutluk maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hırvatistan Arnavutluk maçı ne oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hırvatistan Arnavutluk maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hırvatistan Arnavutluk EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!
Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı

Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title